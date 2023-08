Kan score stor milliongevinst

Millionerne kan snart rulle ind på kontoen hos filminstruktør og skuespiller Anne-Grethe Bjarup Riis og hendes mand, filmproducer Bo Mortensen.

Parret har nemlig ifølge Se og Hør sat deres herskabslejlighed på Østerbro til salg for intet mindre end 10.995.000 kroner.

Lejligheden, som tæller 166 kvadratmeter, har de ejet siden 2002, hvor de ifølge Tinglysningen gav 2.050.000 kroner for den. Altså kan parret score en pæn milliongevinst, hvis det lykkes at sælge den til prisen.

Anne-Grethe Bjarup Riis og Bo Mortensen vil sælge hjemmet på Østerbro for knap 11 millioner kroner. Foto: Kenneth Meyer

'Ekstremt charmerende'

Det er da heller ikke så lidt, man får for sine millioner, skulle man ende med at sætte sin underskrift på skødet og overtage filmparrets hjem.

Ifølge mægleren er lejligheden placeret på en af de mest attraktive adresser på Østerbro.

Derudover kan en kommende ejer glæde sig til at boltre sig i en 'yderst optimal' planløsning med fire gode soveværelser, en 'ekstremt charmerende og herskabelig' dagligstue, et 'dejligt' køkken og et 'lækkert' badeværelse.

Anne-Grethe Bjarup Riis og Bo Mortensen har ejet lejligheden i mere end 20 år. Foto: Home Østerbro

Tæt på skilsmisse

Anne-Grethe Bjarup Riis og Bo Mortensen blev gift i 2003. Sammen har de børnene Gilbert og Yrsa.

Den 57-årige filminstruktør har tidligere fortalt, at hun og Bo Mortensen var tæt på at gå fra hinanden i det opslidende forløb, de var igennem, da sønnen Gilbert blev ramt af kræft.

- Vi har været ved at gå fra hinanden, men der havde jeg det bare sådan: Skal mine børn først udsættes for vores cancerhelvede og dernæst trækkes igennem en skilsmisse? No way! Så det dér parforhold måtte jeg simpelthen arbejde med. Og tak for, at vi gjorde det og har kæmpet for det. Tak, fordi vi holdt fast i hinanden og er ved at komme ud i lyset igen, har Anne-Grethe Bjarup Riis udtalt i et interview med Femina.

I 2021 udgav hun dokumentaren 'Til Gilbert fra mor', hvor man følger sønnens sygdomsforløb og familien helt tæt på.

Anne-Grethe Bjarup Riis er desuden kendt for at stå bag film som 'Hvidstengruppen' og 'Tarok'. Som skuespiller er hun blandt andet kendt for roller i tv-serierne 'Nynne' og 'Anna Pihl'.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Anne-Grethe Bjarup Riis, men det har endnu ikke været muligt.