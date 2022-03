Kan score svimlende milliongevinst

I knap to år har Nicklas Bendtner kunnet kalde Hørsholm for sin hjemby, men det skal nu være slut.

Den 34-årige fodboldspiller håber nemlig at kunne sælge sin villa i den nordsjællandske kommune - og det for intet mindre end 35 millioner kroner.

Det fremgår af salgsopstillingen hos mæglerfirmet Ivan Eltoft Nielsen.

Ifølge Tinglysningen har Nicklas Bendtner ejet landejendommen siden sommeren 2020. Dengang erhvervede han sig de mere end 400 kvadratmeter bolig for 12,9 millioner kroner.

Lykkes det fodboldspilleren at sælge til udbudsprisen kan han altså se frem til en gevinst på mere end 22 millioner kroner.

For de mange millioner får man ifølge salgsopstillingen hele ni værelser, eget træningscenter og en garage med plads til fire biler. På ejendommens lidt over to hektar store grund er desuden en privat tennisbane.

Huset, der er fra 1934, blev totalrenoveret i 2020.

Da Nicklas Bendtner i 2020 overtog huset, var det med sin daværende kæreste, modellen Philine Roepstorff, ved sin side. Siden er de to dog gået hver til sit.

