Kan se frem til milliongevinst

Årets skifte er typisk et tidspunkt, hvor mange tager beslutninger om, hvad der skal ske i det nye år - og hvad man skal have med fra det, der er gået.

For Joy Mogensen - landets tidligere kirke- og kulturminister i den nuværende regering - kan det nye år meget vel betyde en ny bolig, hun har nemlig netop sat sit rækkehus i Roskilde til salg.

Det skriver boligmediet Boliga.dk.

Godt og vel to år på adressen i den by, hvor hun før sin ministerpost var borgmester i otte år, blev det til. Mogensen købte nemlig hjemmet tilbage i slutningen af 2019, hvor hun gav 3,85 millioner kroner for det lidt mere end 140 kvadratmeter store byhus.

I dag kan du købe rækkehuset, som ifølge salgsmaterialet hos den lokale mæglerbutik Hensrik ligger centralt i Roskilde tæt på alle fornødenheder i den historiske by, for knap 4,8 millioner kroner - og altså således omtrent en million kroner mere, end det Mogensen købte huset for.

Rækkehuset ligger centralt placeret i Roskilde. Foto: Hensrik

Et boligområde i opsving

Ligesom mange andre steder i landet er Roskilde bestemt ikke gået uden om den opblomstring, der har præget boligmarkedet under coronakrisen i 2020 og 2021.

Ifølge tal fra Boliga.dk er kvadratmeterpriserne for villaer og rækkehuse solgt i den gamle domkirkeby steget intet mindre end 16 procent fra 2019, hvor Joy Mogensen købte sit rækkehus, til i år, hvor en kvadratmeter i kommunen i gennemsnit er blevet handlet for 28.500 kroner.

I samme periode er villapriserne på landsplan steget 8,5 procent - og i 2021 har de handlede villaer og rækkehuse i gennemsnit kostet lidt over 18.000 kroner pr. kvadratmeter - hvilket altså er en del lavere end det forholdsvis dyre boligområde i Roskilde.

Joy Mogensen nåede at være socialdemokratisk minister i godt og vel to år, før hun i sommer forlod posten. I øjeblikket tager hun en pause fra dansk politik og venter et barn til årsskiftet.

Se Joy Mogensens hus her

