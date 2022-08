Kandis-Johnny afslører: Sådan kom Mette på scenen

Statsminister Mette Frederiksen deltog fredag aften i Svendborgsund Dansktopfestival, hvor hun overraskede som gæstesanger på scenen sammen med frontmand Johnny Hansen og resten af det populære dansktopband, Kandis.

Showbiz-makkerparret fremførte Kim Larsen-klassikeren 'Tarzan Mama Mia', og den socialdemokratiske statsminister var efterfølgende hurtig til at dele oplevelsen på sociale medier som Instagram og Facebook, hvor hun skrev:

'Rørende at mærke den store kærlighed til Dansktoppen. Folkefest og tekster, der betyder meget for mange mennesker. For mig en aften, der tog en uventet drejning. Tak til Kandis for en uforglemmelig aften'.

Nu fortæller Johnny til Ekstra Bladet, hvordan landets statsminister endte ved hans side til koncerten.

- Det starter med, at Mette er meget betaget af den her Kandis-film, der kom sidste år. Hun var tilsyneladende i området alligevel, og så ringede de midt i ugen og spurgte, om hun lige måtte komme backstage og sige hej til os. Det måtte hun selvfølgelig gerne, og det var vældig hyggeligt, siger Johnny Hansen og tilføjer:

- Så var det mig, der greb chancen og spurgte, om ikke hun ville med op og synge med på en sang. Så valgte vi en Kim Larsen-sang og lavede fællessang for hele pladsen, så vi alle sammen sang med på den her gamle klassiker 'Tarzan Mama Mia'. Det var kun sjov og ballade. Det var kun en gimmick. Jeg synes, det var frisk gjort af hende, at hun lige greb udfordringen og sagde: 'Det gør vi så bare'.

- Hvordan forholder du dig til, at hendes optræden måske er en del af hendes valgkamp?

- Det har jeg slet ikke gået op i. Det var hendes interesse for vores film - som hun har set et par gange og er rigtig glad for - der var anledningen til vores møde. Den havde rørt hende vældig meget. Det er en film, der handler meget om mennesker, og det forhold vi har til dem og har haft gennem de seneste 33 år. Det var det, der førte os sammen.

Mette Frederiksen blandt dansktopfans til musikfestival. Foto: Øxenholt Foto

- Så du er ikke en del af den socialdemokratiske propagandamaskine?

- Nej, overhovedet ikke. Man skal ikke blande politik og musik sammen. Vi spiller aldrig til nogen partier eller den slags. Men vi synes, det var sjovt med en omgang fællessang, når nu hun var der. Der var masser af mennesker - flere end 2.000 - der havde det sjovt og gav hende en vældig fin modtagelse, da hun kom på scenen. Jeg er sikker på, at folk godt kan gennemskue, at det bare var sjov og ballade.

- Hvad med hendes evner som sanger. Kan hun blive fast medlem af bandet?

- Arhh. Ha, ha. Jeg sagde godt nok til hende, da hun gik af scenen, at når hun ikke skal være i politik længere, kan det være hun og jeg skal være de nye Keld og Hilda, men nu må vi se.

- Stemmer du egentlig selv på Socialdemokratiet?

- Nej, det har jeg faktisk aldrig gjort. Jeg har en mening om mange ting, men jeg holder det for mig selv. Jeg synes som sagt ikke, man skal blande politik og musik sammen. Det deler jo vandene rigtig meget. Derfor findes der heller ingen politiske budskaber i vores sange. For os handler det om at komme ud og lave en fest og få folk til at glemme hverdagen lidt og bare more sig og have en god aften.

Socialdemokratiets pressetjeneste meddeler, at partiet ingen kommentarer har til Mettes musikalske optræden.

