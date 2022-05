Kaos ved retten: Pressen smidt ud

Et stort antal journalister var mødt op ved Retten i Odense til retssagen mod realitystjernen Teitur Skoubo, men der var kun plads til to journalister i retten, og resten af pressen blev sendt væk

Mandag kører retssagen mod Teitur Skoubo ved Retten i Odense, men allerede før retssagen begyndte, var der stort kaos i retsbygningen i Odense.

Sagen er nemlig sat til at køre i et lille retslokale, hvor der blot var plads til to journalister, og derfor blev resten af den fremmødte presse forment adgang til salen.

Det samme gør sig gældende for de mange tilhørere, heriblandt Teitur Skoubos realityvenner, som måtte forlade retten sammen med den afviste presse.

Flere medier, heriblandt Ekstra Bladet og Se&Hør, har efterfølgende klaget til retspræsidenten over afgørelsen.

Kun Teiturs kæreste, Teresa Ovenberg, kom med ind i salen, da man havde plads til en enkelt tilhører fra henholdsvis den tiltalte og den forurettede.

Kæresten havde ikke meget at sige, da vi forholdt hende sagen i forbindelse med Reality Awards.

Dermed måtte også realitystjernerne Samira og Jonass Jannec Jensen forlade retten tydeligt frustrerede. De havde dog ikke nogen kommentarer til, at de blev smidt ud.

Slag og voldtægt

Teitur Skoubo er anklaget for en voldsom voldtægt mod en ung kvinde.

Ifølge anklageskriftet i sagen tildelte den 26-årige realitykendis den et år yngre kvinde fire til fem slag i hovedet, hvorefter han pressede hende ned på en seng.

Her gennemførte han samleje med hende. Det, ’selv om hun sagde stop, nej eller lignende’, som det hedder i tiltalen.

Teitur er blandt andet kendt fra programmer som 'Paradise Hotel' og 'Ex on the Beach'. Foto: Janus Nielsen

Den 26-årige tv-personlighed nægter sig skyldig og vil derfor frifindes.

Han ankom mandag til retten med sine advokater, heriblandt tidligere realitydeltager Pernille Nygaard.

Du kan læse meget mere om sagen mod Teitur Skoubo her.

