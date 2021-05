Kaotisk fødsel: Reality-par er blevet forældre

Onsdag aften kunne Anna Seneca og Oliver Erngart kalde sig forældre for første gang til en lille dreng. Med en kampvægt på 2750 kom lille Mio nemlig til verden, og de to nybagte forældre kunne ikke være mere glade og stolte.

- Han var 51 cm lang og vejede 2750 gram, så han var en lille fis. Han er bare så fin, fortæller Oliver Erngart til Ekstra Bladet tre dage efter fødslen.

Også Anna er med på linjen og stemmer i, da Ekstra Bladet fanger parret over telefonen på vej til blodprøvetagning på Roskilde Sygehus.

- Det er det bedste i hele verden allerede. Den følelse, vi har, kan ikke rigtigt beskrives.

Konstant træt

Anna og Oliver, som mødte hinanden på 'Paradise Hotel' sæson 16, er allerede fuldstændig forelskede i deres lille ny, selvom det også kan være hårdt.

- Man er konstant træt, men det gør ikke noget. Man kan kigge på ham hele tiden. Det er noget, som man hører, men ikke rigtig tænker over, før man selv er blevet forældre, fortæller Anna.

Parret har løbende opdateret deres følgere på deres sociale medier. Foto: Privat

Også Oliver er enig i den betragtning.

- Jeg synes faktisk, at det er lidt nemmere, end jeg havde turdet håbe på. Han er sgu dejligt stille og rolig. Men hvis han er utilfreds, så ved vi det også 100 procent. For han har nogle lunger, der siger spar to, griner Oliver.

Lidt kaotisk

Selvom de har haft nogle skønne dage, så kunne man hele onsdagen følge med i veer og hospitalsbesøget, hvor en tydeligt presset Oliver Erngart indviede sine følgere i begivenhedernes gang i sin story på Instagram, hvor han blandt andet fortalte, at der i første omgang ikke var plads til den fødende Anna på Roskilde Sygehus.

- Det var lidt kaotisk inden selve fødslen, fortæller Oliver.

- Vi var på Roskilde Sygehus, men der var åbenbart ikke plads, så vi blev bedt om at køre til Nykøbing Falster. Men det kunne ikke lade sig gøre, for Anna kunne ikke komme nogen vegne, fordi hun havde så sindssygt stærke veer. Så vi fik lov til at blive i ellevte time, fortæller Oliver.

Anna og Oliver bor sammen i Køge. Foto: Privat

Selvom der var lidt forvirring, så var det ikke noget, Anna lagde mærke til.

- Hele det der 'flytningshalløj' registrerede jeg ikke. Jeg fokuserede bare på, at jeg skulle holde ud i mine veer. Så det var faktisk Oliver, der tog alt lorten og det der. Så 'thank god for that', lyder det fra Anna.

Så tilfredse

Alt i alt er det to lykkelige forældre, som nu bare er glade og nyder tiden med deres lille dreng, som kun var få timer undervejs. Parret ankom på sygehuset kl 14, og kunne allerede kl 19.40 byde lille Mio velkommen til verden.

- Jeg tror, at det er presset for alle, som er igennem en fødsel. Vi var bare heldige, at det været så kort tid, for nu er det trods alt vores første barn, og det har vi hørt, kan tage rimelig lang tid. Så Anna var virkelig sej og heldig, fortæller den stole far.

- Hvis man ser bort fra den lille overflytning, så var de så sindssygt søde alle sammen på hospitalet og vi er bare så tilfredse med vores oplevelse, afslutter Oliver.