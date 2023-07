Karen Mukupa: - Det er et traume

I 2007 mistede rapperen Natasja livet.

Hun var bare 32 år, da hun blev slået ihjel i et færdselsuheld på Jamaica.

Men i ulykken var også rapperens musikalske makker, Karen Mukupa, der torsdag aften skulle se sin venindes liv i en musikforestilling i Operaen.

Her var der premiere på forestillingen 'Natasja', og selvom den fatale ulykke dengang knuste Karen Mukupa, er hun kommet videre i sit liv, fortalte hun på den grønne løber inden premieren.

- Det er en glædens dag at stå her i dag, sagde sangerinden, der ikke selv har været med til at fortolke sin venindes liv.

- Og det passer mig egentlig fint.

Mukupa og Natasja ved uddelingen af Zulu Awards i 2007, hvor den nu afdøde rapper blev kåret som årets sangerinde. Foto: Bjørn Stig Hansen

- Hvordan har dine følelser det nu? Det må også være lidt overvældende?

- Ja, jeg er spændt på at skulle ind og se det. Jeg er spændt på, om jeg bliver følelsesmæssigt påvirket.

Det er 16 år siden, at Karen Mukupa mistede sin veninde, men tabet har været svært at komme over.

- Der gik noget tid. Også fordi det var traumatisk, måden, det skete på. Så det er helt sikkert et traume, som har ligget i baghovedet, men nu lever jeg ligesom med det, sagde hun.

- Jeg glædes ved, at hun lever så meget endnu i folks bevidsthed, sagde Karen Mukupa, der også fortalte, hvordan hun kom sig over traumet, inden hun gik ind i Operaen og tog plads for at se Natasjas musik blive hyldet i forestillingen.