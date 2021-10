Karina Frimodt: - Det var et chok

Danseren Karina Frimodt delte fredag et ærligt opslag på Instagram, hvor hun fortalte, at hendes mor havde fået konstateret brystkræft i sommer.

Og da hun lørdag troppede op til 'Knæk Cancer' med sin dansemakker i 'Vild med dans', Michael Katz Krefeld, fortalte hun tydeligt bevæget om den svære tid, hun har haft i de seneste måneder.

- Det var faktisk helt tilfældigt, at vi fandt ud af det, fortæller hun om moderens kræftsygdom.

- Hun skulle bare igennem en mammografi-undersøgelse, som man har hvert andet år, når man bliver ældre. Og der var en knude, som hun ikke havde kunnet mærke ellers. Så det var et chok. Det gik meget stærkt. Hun blev opereret rimelig hurtigt og har nu været igennem strålingsforløbet også, siger Karina Frimodt.

Rørt til tårer: - Det var stort

Hun fortæller, at moderen stadig er mærket af behandlingen, men derudover er der gode nyheder:

- Lige nu er hun træt og drænet for energi, fordi det har været nogle hårde måneder, men hun er også lettet, for nu kan hun forhåbentlig lægge noget låg på. Men hun skal jo gå til tjek fremadrettet, og hun skal spise nogle rimelig heftige piller, som går ind og gør nogle andre ting ved kroppen, så det er lidt hårdt.

- Men hun er i udgangspunktet rask?

- Det skulle være sådan, at de har fjernet kræften i brystet, så det er jo positivt. Men når man først har haft det tæt på, så er der jo en evig frygt. Den vil man aldrig slippe.

Karina Frimodt med sin dansemakker Michael Katz Krefeld. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Hård tid

- Hvordan har perioden været for dig?

- Det har været en hård tid, især fordi jeg er meget tæt med min mor og far, og jeg har ikke rigtig kunnet komme hjem, fordi jeg også har lavet 'Vild med dans'. Men jeg har kunnet mærke på min mor, at det, at vi laver 'Vild med dans', har været lyspunktet, hun har kunnet se frem imod, og hun har glædet sig helt vildt, når vi skulle danse, siger Karina Frimodt.

Hun understreger, at hun ikke har følt, at hun skulle skjule moderens sygdom for den offentlighed, hun fredag efter fredag er troppet op for at underholde i programmet.

- Men jeg tror bare, at fokus var på, at Michael skulle lære at danse, og han vidste det i øvrigt også godt. Men jeg kunne godt mærke, at især op til 'Knæk Cancer' i Kongens Teater, den havde jeg virkelig håbet på, at jeg skulle være med til, den havde nok betydet endnu mere lige præcis nu.

Karina Frimodt fik selv konstateret brystkræft i 2015.

- Jeg kender jo følelserne i det og det psykiske pres, der er, så det er klart, at det ribber op i det hele. Men jeg synes, at jeg mest bare har haft fokus på min mor og at hjælpe hende igennem. Men det ribber op i tingene, og det bliver også specielt lige i denne her uge, slutter hun.