Karl Bille reagerer på fængselsdom: - Vold er forkasteligt

Robert Hansens kollega og ven fra 'Anja & Viktor'-filmene afskyr vold, men krydser fingre for, at Robert Hansen kommer på rette køl igen og 'får god behandling og hjælp'

Karl Bille spillede side om side med Robert Hansen i de ikoniske ungdomsfilm om Anja og VIktor.

Nu reagerer han på nyheden om, at Robert er blevet dømt fire måneders ubetinget fængsel for vold.

- Det ved jeg sgu ikke helt, hvad jeg skal sige til. Udover at jeg selvfølgelig krydser fingre for, at han får det bedre og at han får en god behandling og hjælp.

Skuespiller Karl Bille der spillede sammen med Robert Hansen i filmene om Anja og Viktor fortæller på den røde løber, at han er bekymret for sin kollega Robert Hansen Karl Bille forsøgte at række ud til Robert Hansen

- Jeg synes, at alt hvad der hedder vold, er forkasteligt, og jeg håber virkelig, at han (Robert Hansen, red.) kommer på rette køl igen.

Karl Bille og Robert Hansen sammen med Joachim Knop og Sofie Lassen Kahlke i 2007, da den fjerde film om 'Anja & Viktor' havde premiere. Foto: Tariq Mikkel Khan/POLFOTO

Svært at være der for Robert

Karl Bille har tidligere ønsket at hjælpe sin tidligere kollega Robert Hansen, men påpeger, at det ofte kan være svært i sådan nogle situationer.

- Robert er jo mere en kollega end han er en nær ven. Altså, vi er venner selvfølgelig, da vi har så mange minder sammen. Og jeg har også altid gerne ville være der for ham, siger han og fortsætter:

- Det er bare ikke altid så nemt at bede om hjælp og sige sandheden, hvis man har det svært.

Karl Bille kan ikke udelukke, at Robert Hansen kommer til at spille skuespil igen.

- Jeg aner ikke, om Robert kommer til at kunne spille skuespil. Men altså, branchen er sgu ligeglad - hvis han kan sælge billetter, så er det sgu nok muligt, siger han.

Skuespiller Karl Bille fortalte tilbage i juli på den røde løber, at han var bekymret for sin kollega Robert Hansen.