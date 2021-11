Karsten Ree hasteopereret

Den 76-årige rigmand fik pludselig svært ved at se

Karsten Ree blev tirsdag hasteopereret på Glostrup Hospital.

Det skriver B.T., hvilket bekræftes af hans hustru, 51-årige Janni Ree, over for Ekstra Bladet.

For tre år siden blev Karsten Ree opereret for nethindeløsning, og da han i ugens løb begyndte at få synsforstyrrelser, ringede Janni til lægen.

- Han røg ind på Glostrup i går efter henvisning fra lægen. Han havde fået nethindeløsning igen - bare i det andet øje. De skyndte sig akut at operere ham, fordi man ellers risikerer at blive blind, fortæller hun.

- Han skulle simpelthen på Glostrup Hospital med det samme, understreger hun.

Stadig påvirket af operation

Karsten Ree er stadig mærket og lader derfor sin hustru tale for sig.

- Hvordan har han det?

- Han har selvfølgelig smerter og får smertestillende, så det er ikke behageligt, indleder hun:

- Han skal have klap for øjet, når han sover, og det skal han i ti dage, så han ikke får kløet sig. Han har haft klap på siden i går, siger hun.

Janni og Karsten Ree. Foto: Linda Johansen

Både Janni og Karsten Ree fik i sidste uge konstateret coronavirus, og det er derfor en familie, der efterhånden er noget hårdt ramt, erkender hun.

- Nu har vi været nok igennem, og vi skal ikke rammes af mere. Jeg har stadig nærmest ikke fået stemmen tilbage, og jeg kan hverken lugte eller smage. Jeg føler, at vi har taget vores del, siger hun.

