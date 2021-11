Karsten Ree: - Jeg kan ikke se en bjælde

Først corona og så en øjenoperation.

Karsten Ree har været hårdt plaget af sygdom dette efterår. Både han og 51-årige Janni Ree har været nedlagt af corona, og samtidig fik han problemer med synet.

- Det har været en rigtig dum affære. Det er faktisk nok en måned siden, det begyndte at drille, siger han om den nethindeløsning, der har ramt ham.

Karsten Ree vidste, at der var noget galt med hans venstre øje, for han har tidligere været turen igennem med det højre.

- Men jeg havde alligevel svært ved at konstatere, hvad der var galt, for samtidig fik jeg corona. Så det kunne også være det, der var forklaringen på, at det hele var mærkeligt, siger han og fortæller, at der gik kostbar tid til spilde.

- Det var lidt uheldigt. Når man har nethindeløsning, skal man have lavet det med det samme.

Janni Ree passer godt på sin synshandikappede mand. Foto: Tariq Mikkel Khan

Da først Ree kom til lægen, gik det hurtigt.

- Jeg kunne blive lavet samme dag, hvis jeg tog imod en lokalbedøvelse, og dagen efter hvis jeg ville i narkose. Så valgte jeg selvfølgelig den onde vej og fik det lavet med det samme. Jeg følte mig så tryg ved lægen, at efter fem-ti minutter faldt jeg i søvn.

- Midt i en øjenoperation?

- Ja. Jeg lå hamrende stille. Jeg kunne intet mærke, selvom det sagde skrat skrat. Det lød som om, han lagde noget plastik ind over, siger Karsten Ree, der ikke er kommet sig over indgrebet endnu.

- Jeg kan ikke se en bjælde. Ingenting!

- Og hvad er udsigterne?

- Det er, at fire uger efter operationen kan man se. Afhængig af hvor godt operationen er gået, så taler vi procenter. 80, 90 eller det man kunne før. Det var beskeden, jeg fik. Det er 16 dage siden, så om 10 dage skulle jeg gerne kunne se igen.

Det manglende syn begrænser Karsten i disse dage. Mest af alt vil han helst blive hjemme i huset i Vedbæk.

- Jeg har ikke lyst til at tage nogle steder. Det forstyrrer og belaster det øje, der kan se. Overordnet er det noget møg, siger Karsten Ree.

