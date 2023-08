Karsten Ree ramt af demens

Karsten Ree lider af demens.

Det oplyser hans nærmeste familie fredag morgen i en pressemeddelelse, som Janni Ree har delt på sin Instagram-profil, hvor hun samtidig oplyser, at Karsten Ree inden for den seneste uge har haft et ildebefindende.

Som Ekstra Bladet skrev i juli, er det ikke det eneste, der har ramt den 78-årige milliardær, der netop nu er i gang med en udredning under en kræftpakke.

Som det fremgår af meddelelsen fra familien, er det i forbindelse med netop disse undersøgelser, at han fik konstateret demens.

’Som tidligere kommunikeret er Karsten i gang med et længere udredningsforløb. Som en del af dette er det desværre blevet konstateret, at han lider af demens,’ skriver familien.

Karsten er gift med Janni Ree. Foto: Henning Hjorth

Beder om ro

Karsten Ree, der har været udfordret helbredsmæssigt, siden han i 2015 blev ramt af kræft i blæren, har indtil nu været åben om sin personlige sundhed. Men nu beder familien om fred og forståelse for den nye situation.

’Det er vigtigt for Karstens familie, at dette ikke giver anledning til yderligere opmærksomhed fra mediernes side. Det er familiens stærke ønske, at der er ro omkring ham,’ skriver de i meddelelsen og fortsætter:

'Derfor vil vi hermed fra dags dato bede jer om at undlade at rette henvendelse til Karsten eller hans familie eller i øvrigt at behandle hans helbred journalistisk. Vi håber på alles forståelse.'

Meddelelsen slutter med et: ’På familiens vegne’.

Da Karsten Ree i april for otte år siden fik konstateret kræft i blæren, traf han en hurtig beslutning. Han friede til sin kone, Janni Ree, og dagen efter blev de viet på rådhuset.

Blodprop

Ree har været meget åben om sin sygdom og har blandt andet fortalt, at han selv har betalt for behandling i USA, og at han har fået foretaget skylninger af sin blære her i Danmark.

Efter Karsten Ree for år tilbage blev ramt af en blodprop, valgte han at tage alternative metoder i brug. Rigmanden rejste til USA og lod blodtørstige igler suge blod ud af ham.

Tilbage i 2019 fortalte Karsten Ree i et interview med Ekstra Bladet om, hvad han forventer, når næste generation skal overtage hans livsværks, hans firma.

- Hold da kæft … de har meget at lære endnu, tænker jeg, sagde han dengang.

Blodprop, blærekræft, en ny hofte, nethindeløsning, der har gjort ham blind på højre øje, er blandt de ting, der har plaget Karsten Ree.

Tilbage i 2018 fortalte han ærligt i et interview med Ekstra Bladet, at han følte sig slidt op. Læs den historie her.

