Kasi-Jesper konkurs igen

Endnu et af den kontroversielle forretningsmands selskaber er nu taget under konkursbehandling

Jesper Nielsen, som er kendt under aliasset Kasi-Jesper, har en stribe konkurser og en konkurskarantæne bag sig, men nu er forløbet formentlig ved at nå sin afslutning.

I hvert fald er det ene af hans to resterende selskaber nu sendt til konkursbehandling.

Det skriver Finans.dk, og det fremgår ligeledes af Statstidende.

Selskabet hedder Shop Solutions ApS, og det blev sendt til tvangsopløsning af Erhvervsstyrelsen i november sidste år. Dermed er man ved at være i mål, lyder det fra kurator Boris Frederiksen.

- Jeg fornemmer, at vi nærmer os en afslutning på det, der oprindeligt startede med Kasi ApS. Undervejs har det vist sig, at der var tråde til andre selskaber, men generelt er aktivitetsniveauet - i hvert fald i Danmark - faldet ganske dramatisk de seneste år.

- Sager skal helst ikke vare til evig tid, og derfor er det rart, at vi nærmer os målstregen. Vi er nu der, hvor det er tid til at binde de sidste sløjfer og få sagerne afsluttet, siger han.

Sag mod Pandora

Det var selvsamme Boris Frederiksen, der politianmeldte Jesper Nielsen, hans søster Annette Laustrup Nielsen og deres mor, Dorthe Nielsen, fordi de alle har drevet virksomheden Kasi ApS. De blev i november idømt to års konkurskarantæne.

Kasi-Jesper har i mange år ligget i åben krig med smykkefirmaet Pandora. Han solgte nemlig sine andele af selskabet Pandora Central Western Europe (CWE) til Pandora, og han indgik samtidig i en earnout aftale, hvor han skulle betales, alt efter hvor godt det gik selskabet i 2015.

Pandora satte værdien til nul kroner, mens Kasi-Jesper anslog værdien til 800 millioner, og siden har parterne kørt en langvarig voldgiftssag. Den blev droppet i sommeren 2021 til Pandoras fordel.

Boris Frederiksen anslår over for Finans, at der sammenlagt er anmeldt krav i Jesper Nielsens konkursramte selskaber for 'et par hundrede millioner kroner'.

