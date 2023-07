Kaster millioner efter endnu en bolig

Tiden er til forandring for kronprinsparrets gode ven og erhvervsmand Johan Wedell-Wedellsborg.

Han har nemlig svunget dankortet og købt sig en ny lejlighed til den nette sum af 7,9 millioner danske kroner. Det fremgår af tinglysningen.

Den kongelige forbindelse skinner også igennem i beliggenheden af lejligheden. Den ligger nemlig kun en velplaceret spytklat fra Kongens Have i indre København.

Ifølge Boliga er lejligheden fra 1805 på 112 kvadratmeter og består af tre værelser.

Og det kunne tyde på, at Johan Wedell-Wedellsborg har gjort sig en god handel.

Boligen blev i juni 2022 sat til salg for ni millioner, inden den igen blev sat til salg i marts i år for 8.250.000 kroner - mens han altså selv endte med at give 7,9 for herligheden.

Johan Wedell-Wedellsborg hånd i hånd med sin kone Rebecca. Foto. Rasmus Flindt Pedersen

Sommerhus til 12 millioner

Lejligheden er dog ikke den eneste bolig, baronen har gaflet sig i år. Han har i foråret også købt sig et nyt sommerhus.

Annonce:

Det ligger i nordsjællandske Tisvildeleje, hvilket også betyder, at prisen ligger i den høje ende.

Sommerhuset har han købt med sin hustru, og de har givet 12,3 millioner kroner for det, viser et opslag i Tingbogen.

Sidste gang boligen blev handlet, var det ifølge boligsiden til en pris på 7,9 millioner kroner tilbage i 2007. Det ligger i et sommerhusområde nær vandet i Tisvildeleje, og huset måler 103 kvadratmeter.

Millioner i konkurstruet festival

Baronen har ikke kun kastet penge efter mursten de seneste år. Gennem et investeringsselskab, som han blandt andre har sammen med Lagkagehuset-stifteren Ole Kristoffersen, har han nemlig også smidt millioner efter en festival, der var konkursen nær.

Det er festivalen AiaSound, der tidligere hed ØreSound og har hjemme på Amager ved København. Den forholdsvist nye festival har aldrig leveret et overskud, og den har været så økonomisk presset, at den har haft behov for kapitalforhøjelser ad flere omgange.

Således blev der det første år spyttet ti millioner ekstra i kassen, og da det ikke var nok, spyttede investorerne - heriblandt Johan Wedell-Wedellsborg - yderligere ni millioner kroner i kassen.