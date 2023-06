Kaster sig ud i kæmpe projekt

En villa i Gentofte danner rammen om Swan Lee-sangerinde Pernille Rosendahl og tidligere Venstre-veteran Kristian Jensens første fælles hjem.

Men den står dog ikke helt, som parret ønsker sig. Så huset skal have en gennemgribende renovering indefra og ud. Først indersiden af huset, dernæst haven og til sidste taget. Den proces indvier parret nu interesserede følgere i på Instagram, hvor de har oprettet en profil til projektet under navnet gentoftehouse.

- Velkommen til vores nye hjem. Huset er bygget 1903 og er fyldt med de yndigste detaljer, skriver Pernille Rosendahl og Kristian Jensen på et af opslagene.

- Det var kærlighed ved først blik, da vi trådte ind i huset. Det besidder en varm og rolig sjæl, og vi vidste med det samme, at her ville vi gerne bo, skriver parret på profilen til et andet opslag.

Følelserne var store hos Kristian Jensen og Pernille Rosendahl, da Politikkens fødselsdagsportræt af sidstnævnte handlede mere om forholdet til den tidligere folketingspolitiker end kunstnerens egen karriere.

Pernille Rosendahl og Kristian Jensen beskriver boligen som et hjem for hele familien.

Pernille Rosendahl har en søn fra et tidligere forhold, og Kristian Jensen har tre drenge fra sit første ægteskab.

Parret giftede sig i september sidste år. De havde kendt hinanden i mange år, da de forelskede sig i hinanden og stod frem i 2019. Men på det tidspunkt var Kristian Jensen stadig gift. Følelserne for Pernille Rosendahl var så stærke, at han måtte lade sig skille, oplyste han.

Pernille Rosendahl fortalte siden i et interview med Alt for damerne, at hun ikke er stolt af forholdets begyndelse.

- Der hviler en skam over det, og kærligheden har derfor på intet tidspunkt været florlet. Fordi vores forhold er født i forbudt kærlighed, er det bedste, vi kan gøre, at være stille. Og at blive sammen, sagde hun til magasinet.