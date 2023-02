Katjing: Degn sælger lejligheden

Christian Degn har solgt lejligheden, og sammen med familien har han scoret over tre millioner kroner på salget

Christian Degn kan godt trække på smilebåndet.

Inden længe flytter han til Randers sammen med kæresten, Trine, og deres søn, Vagn, og det bliver med en god sum penge i bagagen. For familien har nemlig scoret over tre millioner kroner på salget af deres nu tidligere lejlighed på Vesterbro i den danske hovedstad.

Det skriver SE og HØR.

Ekstra Bladet har ligeledes fået bekræftet oplysningerne fra tingbogen. Her fremgår det, at den 43-årige tv-vært har fået 4.350.000 millioner kroner for salget af lejligheden.

Tilbage i 2007, da Christian Degn købte lejligheden, pungede han 1.248.000 millioner kroner ud. Dermed er der tale om en gevinst for tv-værten på over tre millioner kroner.

Christian Degn, kæresten Trine og sønnen Vagn. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Flytter til Randers

Christian Degn og kæresten, Trine, river altså teltpløkkerne op og flytter til Randers inden længe. Ekstra Bladet fik en snak med Degn, da parret offentliggjorde nyheden på Instagram i sidste måned.

- I vores regnestykke blev det til, at vi målte København og Randers mod hinanden. Det er begge to fantastiske steder for mig, men boligpriserne i København ser ringe ud på den omvendte måde.

- Det er synd, at København er blevet så dyrt, vi skulle havde købt noget før corona. Jeg får helt lyst til at kalde det generationstyveri, sagde tv-værten.

Christian Degn og kæresten skal sammen med deres lille Vagn være ude af lejligheden på Vesterbro første marts, hvor det nye eventyr i Randers altså begynder.