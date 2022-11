Katjing: Godt nyt for kendt skribent

Signe Wenneberg har fundet en køber til sit lollandske byhus. Ejendommen er blevet solgt for over tre millioner kroner

Katjing, Signe Wenneberg.

Den 54-årige journalist og forfatter har solgt sit byhus i Nysted på Lolland til 3.495.000 kroner, hvilket svarer til udbudsprisen.

Det skriver SE og HØR.

Mediet beretter, at Signe Wenneberg har brugt halvandet år og mange penge på at totalrenovere det store byhus på Lolland, og nu er køberen altså fundet.

Ejendommen er på 275 kvadratmeter.

Signe Wenneberg satte ifølge SE og HØR byhuset til salg tilbage i august, og her skrev den kendte skribent på Instagram, at hun var blevet forelsket i et andet hus.

Og for at kunne punge ud for det nye hus, var Signe Wenneberg altså nødsaget til at sælge sit store lollandske byhus, som hun for mindre en to år siden pungede 1.325.000 kroner ud for, beretter mediet.

Forfatteren overtager sit nye hus til maj.

Der er nogle måneder til, at Signe Wenneberg får nøglerne til sit nye hus. Foto: Finn Frandsen

Skilt efter fire måneder

Signe Wenneberg kunne nogle år tilbage oplyse på Instagram, at hun var blevet skilt fra sin tredje mand efter bare fire måneders ægteskab.

Meddelelsen blev skrevet til et billede af en festkjole, hvor Signe Wenneberg blandt andet skrev:

'Den her kjole. Den lufter i drivhuset lige nu. Skal med til fest i Frankrig i weekenden. Sidst, jeg havde den på, blev jeg gift. Det er 10 måneder siden i morgen. Det gik ikke, som jeg håbet. Vi fik kun fire måneders ulykkeligt ægteskab grundet nogle uheldige omstændigheder'.

Det fremgik ikke, hvem manden var.

'Midt i sorgen forsøgte jeg at finde en vej ud. Jeg elsker haven, naturen og at skrive. Så det blev min løsning, skrev hun videre og fortalte, at hun havde det fint.

