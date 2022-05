Katjing: Skovler millioner ind

Frisøren Gun-Britt Zeller har haft et fantastisk forgangen regnskabsår, hvor hun har omsat for millioner af kroner

Der er gode penge at tjene i frisørbranchen. Det er Gun-Britt Zeller et pragteksempel på.

Tages der et kig i frisørens regnskab for sidste år, kan det ses, at hun har omsat for millioner af kroner.

I frisørsalonen GUN-BRITT COIFFURE ApS, som Gun-Britt Zeller ejer 80 procent af, har den ikoniske frisør omsat for ikke færre end 10.183.113 kroner.

Beløbet er dog mindre sammenlignet med 2020, hvor selskabet omsatte for svimlende 10.976.369 kroner.

Ses der videre i regnskabet, fremgår det, at 9.031.275 kroner er blevet brugt på medarbejderløn. Derfor ender årets resultat på 797.906 kroner, og firmaets formue ligger på 922.964 kroner.

Gun-Britt Zeller er en landskendt frisør, der har gang i omsætningen. Foto: Jonas Olufson

Mere endnu

Frisørsalonen på Ny Østergade i København er ikke det eneste selskab, som 71-årige Gun-Britt Zeller driver.

Den ikoniske frisør har også massevis af hårprodukter i selskabet GUN-BRITT PRODUCTS ApS, som kunderne tilsyneladende er vilde med.

For der er blevet solgt plejning til håret for hele 1.872.350 kroner, hvoraf 622.386 kroner gået til lønninger.

Året resultater ligger altså på 930.416 kroner, og selskabets værdi er nu 2.206.581 kroner.

