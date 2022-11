Katjing: Stjerne står til millioner

5,5 millioner kroner.

Så mange penge står rapperen TopGunn til at tjene. For den 31-årige hitmager, hvis navn i virkeligheden er Oliver Gammelgaard Nielsen, har sat sin lejlighed til salg på Vesterbro i København.

Det skriver SE og HØR.

Lejligheden på Vesterbro er blevet renoveret med nyt køkken og badeværelse. Derudover er der håndlavede egetræsskabe, dampbad og en loftshøjde på 3,22 meter.

SE og HØR skriver, at TopGunn betalte 7,4 millioner kroner for lejligheden for knap to år siden. I dag sælger den 31-årige rapper boligen for 12.995.000 kroner gennem mægleren EjendomsmæglerKompagniet.

Dermed står TopGunn til at tjene over 5,5 millioner kroner på salget.

Boliga har billeder af TopGunns lejlighed, som kan ses lige her.

TopGunn har i skrivende stund over en kvart million månedlige lyttere på Spotify. Han står blandt andet bag numre som 'Kongens Have', '6 Liter' og 'Lågsus For Evigt' med Specktors og Tessa.

