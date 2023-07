Katjing: Udbetaler millioner

Frank Hvam er flyttet til New Zealand, men det betyder ikke, at han ikke stadig tjener penge

Frank Hvam kunne i efteråret meddele, at han i et års tid med familien byttede adressen i Danmark ud med et eventyr i New Zealand.

Trods familieturen og den naturlige pause fra rampelyset hjemme i Danmark kan komikeren dog glæde sig over, at pengene fortsat ruller ind i hans selskab Kvabs ApS.

Det nyligt offentliggjorte årsregnskab afslører, at selvom indtjeningen i regnskabsåret 2022 var noget mere beskeden end året før, kom der stadig millioner i kassen.

Bruttofortjenesten, der svarer til omsætningen fraregnet en række omkostninger, lød således på 2,7 millioner kroner for 2022. Da alle udgifter var betalt, efterlod det et overskud på 1.007.970 kroner i selskabet.

I 2021 var bruttofortjenesten 4,3 millioner kroner, mens overskuddet for året var 2,8 millioner kroner.

Millionudbytte

At der er kommet færre penge i kassen, har dog ikke betydet, at Frank Hvam har fokuseret på at spare op. 'Klovn'-stjernen, der ejer 100 procent af selskabet, har således udbetalt et udbytte til sig selv på 3.020.000 kroner.

Der er da også rigeligt at tage af på selskabets kistebund. Egenkapitalen lyder efter udbetalingen af udbyttet på 7,3 millioner kroner.

En del af pengene er investeret i aktier og obligationer. Af regnskabet fremgår det, at selskabet råder over 2.409.735 kroner i børsnoterede værdipapirer.

Frank Hvam ejer foruden Kvabs ApS andele i flere andre selskaber, herunder Nutmeg Holding, som han driver med 'Klovn'-makkeren Casper Christensen.

Derudover er han blandt ejerne af Aktieselskabet Bremen, som blandt andet står for driften af Bremen Teater og Hotel Cecil i København. Ejerkredsen tæller blandt andre også musiker og 'X Factor'-dommer Simon Kvamm samt komiker Niels Hausgaard.

