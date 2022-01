Keld Heick: Corona reddede mig

For et år siden fortalte danseglade Hilda Heick, at hun efter års forgæves forsøg omsider havde fået lokket gemalen, Keld, med til dans. Men danseskoene har endnu ikke været i brug

Det er de færreste, der kan finde noget godt at sige om coronapandemien.

Keld Heick er en af de få - på trods af, at de mange perioder har kostet ægteparret Heick dyrt i kraft af aflyste jobs.

Det er præcis et år siden, at hans kone, Hilda, begejstret fortalte til Ekstra Bladet, at hun efter mange års forgæves forsøg omsider havde fået lokket Keld med på idéen om, at det musikalske ægtepar skulle gå til dans sammen.

Hendes glæde ved at have deltaget i 'Vild med dans' i 2020 havde fået ham overbevist.

Og danseskolen var da også fundet. Parret ville til dans hos Karina Frimodt.

Men da Ekstra Bladet ringer for at høre, hvordan det går, viser det sig, at 75-årige Keld endnu ikke har været i danseskoene.

- Det er jo gået sådan, at coronaen kom og reddede mig, griner han med henvisning de mange perioder med nedlukninger.

Undskyldninger

- Ja, Keld har mange gode undskyldninger, replicerer Hilda og fortsætter:

- Han gør alt, hvad han kan for at snyde sig fra vores aftale, men til efteråret skal det altså være, slår hun fast.

- Det kan jo være, der kommer nye restriktioner, forsøger han sig.

Hilda medvirkede i 2020 i 'Vild med dans', hvor Michael Olesen var hendes partner. Foto: Mogens Flindt

At det netop er den professionelle 'Vild med dans'-dansers danseskole, valget er faldet på, er ingen tilfældighed.

- Da vi i 1993-97 lavede revy i Nykøbing Falster, var Karina i en række år dansepige i revyen, så hun kender Keld og ved, hvordan han skal takles, siger Hilda.

Trods Kelds kække bemærkning understreger parret, at de naturligvis er klar over, at corona er noget, der skal tages alvorligt af alle.