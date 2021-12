Keld og Hilda i drama: Fanget i snestorm

Hilda tissede i en pose på bagsædet, da parret blev fanget i bilen på vej til et spillejob og dermed for første gang i karrieren måtte aflyse en koncert

Vi ville egentlig gerne have illustreret denne artikel med et billede, hvor ansigtsudtrykkene matcher overskriften, men det er simpelthen ikke lykkedes os finde et eksemplar, hvor altid glade Keld og Hilda ikke smiler.

Netop smil var der dog ikke så mange af, da Hilda og Keld Heick måtte skuffe de gæster, der onsdag var mødt op til parrets koncert i Nordjylland.

Dansktop-parret var på vej til et spillejob i Aabybro, hvor de skulle optræde for foreningen 'Ældre i Bevægelse', da de om eftermiddagen blev fanget i kø på motorvejen.

Det fortæller Nordjyske.

En voldsom snestorm var skyld i den kæmpemæssige kø, der forsinkede Hilda og Keld i en sådan grad, at de måtte aflyse aftenens koncert.

Kede af det

Den musikalske duo har gennem årtier kørt landet tyndt for at underholde befolkningen, og det er første gang i duoens karriere, at de har måtte aflyse et job, fortæller Hilda Heick, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen torsdag aften.

Og det er ikke en debut, som parret er specielt glade for.

- Det var en rigtig dum aften. Vi var jo for det første rigtig kede af, at vi ikke nåede frem til dem, som var mødt op, og for det andet, så havde vi også hele turen hjem igen, fortæller Hilda.

Efter seks timer i kø på motorvejen måtte de altså indse, at det ville være noget nær umuligt for dem at nå frem, og de blev derfor enige med arrangørerne om at vende om.

- Vi rykkede os ikke ud af stedet. De sidste tre timer kørte vi kun fem kilometer. Det var fuldstændig vildt. Til tider kunne vi slet ikke kigge ud af vinduet, så slemt sneede det. Det var bestemt ikke et vejr, der var behageligt at køre i.

- Det blev til næsten otte timer i bil i alt. Det var altså en hård tur for sådan nogle gamle mennesker som os, siger Hilda Heick med et grin.

Tissede i pose

Nordjyske beretter desuden om, at Hilda til sidst blev så tissetrængende, at hun måtte kravle om på bagsædet og tisse i en plastikpose.

- Ja, det er jo ikke noget, jeg er stolt af. Men seks timer på motorvejen var for meget for min blære, og alle bilerne have lys på, så jeg havde ikke lige lyst til at sætte mig ud på motorvejen, udtaler Hilda til Norjyske tidligere på dagen.