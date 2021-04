Kender farerne: Håber ikke det ændrer ham

På søndag uddeles de eftertragtede oscarstatuetter til filmbranchens absolutte elite.

Og flere danskere kommer til at sidde med svedige håndflader, når der skal udråbes vindere herunder Thomas Vinterberg, der både er nomineret som Bedste Instruktør og for Bedste Internationale Film for 'Druk'.

Filminstruktør Bille August ved om nogen, hvad det betyder både personligt og professionelt at vinde en Oscar. Det gjorde han nemlig selv i 1989 for filmen 'Pelle Erobreren'.

Og den 72-årige filminstruktør krydser da også fingre for, at Thomas Vinterberg kan gøre ham kunsten efter - for det fortjener han, slår han fast.

- Men jeg håber ikke, det betyder, at han ændrer sin personlighed, eller at han mister sin integritet. Det er det, der ofte sker, hvis man ikke holder fast i sig selv eller det, man er god til.

- Jeg har også selv prøvet det, man skal virkelig passe rigtig meget på, at man laver det, man brænder for, og at man holder fast i sin integritet. Det synes jeg, er vigtigt. Men det tror jeg også, at Thomas er klog nok til, siger Bille August.

'Pelle Erobreren' vandt både Guldpalmen ved filmfestivalen i Cannes og en Oscar for Bedste Udenlandske Film.

Og det betød, at tilbuddene stod i kø for Bille August.

I dag betoner han, hvor vigtigt det er, at man holder fast i sine egne visioner og ambitioner og ikke lader sig forføre af Hollywoods lokkende tilbud eller bliver fanget i en pengemaskine.

- Jeg har lavet udenlandske produktioner og også arbejdet med Hollywood. Og især i USA er det jo en industri. Man skal lave et produkt, der sælger. Og ofte overtager det, at en film skal være kommerciel. Det er nærmest det vigtigste, det helligste.

- Når man skal leve op til de mål, går det nogle gange ud over de filmiske kvaliteter. Jeg har oplevet nogle gange, at jeg blev presset ud i noget, jeg ikke kunne stå inde for, fordi der er nogle kommercielle interesser på spil.

Og her håber han, at Thomas Vinterberg kan holde hovedet koldt og fortsætte i sit eget spor.

- Det gælder især sådan en som Thomas, som måske laver sine bedste film i Danmark, hvor der er en signatur på hans film. Det er der, det lykkes allerbedst.

- Så jeg vil håbe, og det tror jeg også, han er klog nok til, at han vil fortsætte med det. Og jeg håber, at en Oscar bidrager til, at han kan lave de ting, der er vigtige for ham, siger han.

Ekstra Bladet har talt med Thomas Vinterberg om hans nomineringer til dette års Oscars.

Ifølge Bille August er Thomas Vinterberg dog allerede så etableret en instruktør både herhjemme og internationalt, at en Oscar på cv'et ikke vil forandre hans verden markant.

Og alene det at blive nomineret er en enorm anerkendelse, slår han fast.

- Jeg kan godt lide, at man gennem de sidste 20 år har ændret det, så man siger 'the Oscar goes to', hvor man før i tiden sagde 'the winner is', siger Bille August og uddyber:

- Den store forskel er, at hvis der er vindere, så er der også tabere. Og der er jo ikke tabere. Bare det at blive nomineret er i sig selv fornemt. Så er der én, der udmærker sig specielt, men der er jo ikke nogen, der taber. Det er en hædersbevisning. Det synes jeg, er vigtigt at holde fast i.