Kendis dømt for voldtægt igen: De klapper alle i

Kendt kultur-personlighed blev forleden dømt for voldtægt for anden gang. Alligevel klapper hans samarbejdspartnere fortsat i

Torsdag blev en kendt kulturpersonlighed, der både har udført arbejde for det danske kongehus, Det Kongelige Teater og store tv-produktioner på blandt andet TV 2, dømt et halvt års ubetinget fængsel for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje begået mod en af sine tidligere ansatte.

Dommen faldt ved Vestre Landsret i Viborg, efter kultur-personligheden i byretten var blevet idømt fire måneders fængsel for voldtægten tilbage i november 2021.

Den dømte mand, der er i 40'erne, er kendt i de finere, kulturelle kredse i Danmark.

Han har blandt andet vundet en prestigefyldt ærespris, og ad flere omgange har han haft en arbejdsmæssig relation til det danske kongehus samt store tv- og teaterproduktioner.

Lukker i

Den dømte kultur-profils mange samarbejdspartnere er dog ikke meget for at kommentere dommen, da Ekstra Bladet forsøger at afkræve dem svar på, hvorvidt voldtægtsdommen vil få konsekvenser for, om de vil arbejde sammen med den dømte i fremtiden.

Hos Det Kongelige Teater, som den dømte flere gange har arbejdet med, ønsker de ikke at kommentere sagen.

Kongehusets kommunikationsafdeling har ligeledes afvist at kommentere sagen over for Ekstra Bladet.

Hos TV 2, som den dømte også ad flere omgang har arbejdet sammen med på større tv-produktioner, er de heller ikke vendt tilbage med en kommentar til sagen.

Det har derfor ikke været muligt for Ekstra Bladet at få svar på, hvorvidt kulturinstitutionerne fortsat vil arbejde med den voldtægtsdømte, der i Vestre Landsret fik en skærpet straf.