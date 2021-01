Kendis-frisør efter forlænget nedlukning: - Det undrer mig

Dennis Knudsen er ærgerlig over, at der nu går yderligere tre uger, før han kan åbne sin salon for kunderne

Regeringens beslutning om at forlænge coronanedlukningen yderligere frem til 28. februar betyder, at mange butiksindehavere og liberale erhvervsdrivende landet over kan se frem til mere end to måneder uden indtægter.

Det gælder blandt andre frisør Dennis Knudsen, som fredag er noget opgivende, da Ekstra Bladet fanger ham over telefonen.

- Det var ikke sjovt at høre. Nu har vi troet, vi kunne åbne to gange, hvor det så er blevet forlænget. Det er bestemt ikke det scenarie, man regner med, når man lige har startet ny salon, siger han.

Hans salon, House of Dennis Knudsen, åbnede i sommeren 2020, og det har været en hård start for forretningen.

- For mig betyder det, at der ikke er nogen indtjening den næste måned. Når det er sagt, forstår jeg også godt, at de aldrig ville forlænge nedlukningen, hvis ikke der var en grund til det. Der sidder selvfølgelig nogle eksperter, der har styr på det, siger han.

Knudsen klipper gratis: - Det er nu vi må stå sammen

De fleste af Dennis Knudsens ansatte er hjemsendt på lønkompensation, men han har alligevel regninger, der skal betales.

- Jeg har faste udgifter for 100.000 kroner om måneden uden lønninger, og fordi salonen er så ny, er jeg ikke sikker på, at jeg kan få kompensation. Men det prøver jeg selvfølgelig lidt endnu, siger han.

Foreslår kviktest

Selvom den kendte frisør sætter sin lid til eksperterne, er der en ting, han ikke forstår.

- Det undrer mig, at man ikke kan tage en del af kapaciteten til kviktest i brug. Jeg bliver selv kviktestet to-tre gange om ugen, og man kunne jo forestille sig, at hvis både kunder og ansatte i en frisørsalon eller på en restaurant kunne fremvise et negativt testsvar eller simpelthen blev kviktestet på stedet, kunne man få lov at åbne.

- Jeg kunne for eksempel sagtens have en sygeplejerske eller medicinstuderende tilknyttet salonen, som kunne sørge for test. Hvis det kunne lade sig gøre, ville jeg være klar til at åbne i morgen, siger han.

Ekspert: Det ville reducere smitterisiko væsentligt Ekstra Bladet har fremlagt Dennis Knudsens forslag om at kvikteste kunderne for virolog og professor ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen, som ikke forkaster det fuldstændigt. - Hvis man gjorde det, ville man reducere smitterisikoen væsentligt. Men det er også et spørgsmål om koordinering. Så ville man ikke bare tale om vaccinepas, men også testpas, siger han og fortsætter: - Administrativt ville det nok heller ikke kunne lade sig gøre, når man tænker på, at de efter al sandsynlighed er de næste i rækken efter skoleeleverne, der får lov at vende tilbage. - Men det ville være en forsvarlig løsning, hvis man ser bort fra det administrative? - For at det skulle være relevant, ville man skulle have en negativ test på dagen. Kunderne ville kunne nøjes med en test, den dag de skulle til frisøren, men frisøren ville skulle testes ca. hver anden dag. Så der er meget koordinering i det. - Og så er der økonomien. Det koster noget at lave så mange test, og det skal selvfølgelig holdes op imod det økonomiske incitament, det er for samfundet at åbne de liberale erhverv. Så der kommer nok ikke en sådan løsning lige nu og her, siger han.

Han fortæller, at han da også får en del henvendelser fra både bekendte og kunder, der hungrer efter at blive klippet og farvet.

- Men jeg siger nej til at klippe i privaten. Det handler om, at jeg vil passe på både mig selv og min mor, der tit er på besøg og passer min søn, Lucas, siger han.

Deler stor nyhed: Skal være far igen