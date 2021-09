Kendis i kæmpe chok

Weekenden stod på fest og farver for sangerinde og tidligere 'Den store bagedyst'-deltager Jasmin Gabay.

I en story på Instagram fortalte 33-årige Jasmin, at hun skulle til fødselsdagsfest hos veninden Szhirley og derefter til 'Spice Girls'-fest lørdag.

Men inden hun tog afsted, delte hun en bekymring med sine følgere:

- Det er loftet, der stadig drypper, og udlejer er ligeglad. Det er super, sagde Jasmin sarkastisk, mens hun filmede et loft, der dryppede.

Festen slutter her

Jasmin Gabay kom dog ud af døren og væk fra vandskaden i lejligheden.

Men det varede ikke længe, før hun måtte vende snuden hjemad igen.

- Det blev en rimelig kort fest, for loftet er faldet ned, og jeg er på vej hjem. Godt man drak sodavand, sagde hun.

Da hun kom hjem, filmede hun i mørke, fordi elektriciteten var røget ned sammen med loftet.

Jasmin Gabay kom hjem til et loft, der så sådan her ud. Foto: Privatfoto

- Ellers tak til hygge råd, selvom jeg godt ved, at det kommer fra et super godt sted. Men det er ikke det, vi har brug for lige nu. Hvis du sidder inde med noget viden, fordi du er jurist, så vil jeg virkelig gerne høre fra dig. Hvad fuck gør man ved det her?, spurgte en tydelig berørt Jasmin.

Hun fortalte endvidere, at hendes far og ældste sønnen var på vej hos hendes mor for at overnatte der.

Imens tog tv-deltageren selv på hotel med kæresten Nicklas og baby Elias.

- Jeg kan ikke overskue mere. Vi kan ikke gøre noget i morgen, hvor det er søndag, og vores forsikringsselskab er lukket, og udlejers administration svarer ikke, sagde Jasmin på vej til hotellet.

Overdraget til advokat

Familien tager i sommerhus i et par dage, men kan ikke være der alt for længe, da både hun og kæresten arbejder i København.

Derfor skal de være der, indtil de finder en lejlighed, som de kan leje kort inde i byen.

Da Ekstra Bladet taler med Jasmin Gabay om den uheldige situation, siger hun:

- Vi er ikke okay, desværre.

- Jeg har lige vendt det med min advokat og kan desværre kun sige, at jeg ikke kan kommentere sagen yderligere, da den overgår til advokat nu.