Kendis-mægler meldt til bagmandspolitiet

Erhvervsstyrelsen er bestemt ikke tilfreds med ejendomsmægler Jesper Nielsens firma Jesper Nielsen, Holte P/S.

Ifølge en meddelelse fra Styrelsen som Ekstra Bladet har set, har mægleren ikke været god nok til at overholde hvidvaskloven.

Efter en gennemgang af firmaet kunne Erhvervsstyrelsen konstatere, at virksomheden ikke havde styr på risikovurdering, politikker, kontroller eller forretningsgange.

De levede altså ikke op til kravene for hvidvaskloven.

I et mailsvar til Ekstra Bladet skriver Jesper Nielsen følgende om sagen:

'Vi kan bekræfte, at Erhvervsstyrelsen efter et kontrolbesøg i vores Holte-forretning den 23. juni 2021 har fundet nogle enkeltstående sager, som vi nu modtager påtale for. Forholdene vedrører de kundekendskabsprocedurer, der skal ske som led i sikringen af hvidvaskloven,' lyder det.

'Her vurderer Erhvervsstyrelsen, at vi i nogle konkrete tilfælde ikke i tilstrækkelig grad har efterlevet reglerne for sikring af vores kendskab om kunden. Det handler specifikt om, at vi ikke har modtaget kopi af enkelte kunders ID,' fortsætter ejendomsmægleren.

Ærgerlige

I hele 9 kundesager kunne Erhvervsstyrelsen se, at der ikke var kontrolleret identitetsoplysninger på kunder, og det gav en påtale fra styrelsen.

Jesper Nielsen forsikrer, at de i Ejendomsmæglerfirmaet er meget opmærksomme på at holde høje standarder i deres forretninger, og at de derfor er 'ærgerlige' over, at håndteringen ikke har været præcis nok i disse konkrete tilfælde.

'Vi har siden besøget strammet proceduren op og digitaliseret den yderlige for at sikre, at forretningen fremtidigt kan dokumentere, at alle kunder er undersøgt efter de grundige retningslinjer, som loven foreskriver, og at vi har modtaget kopi af alle kunders ID,' skriver han.

Det helt store slag er dog, at man har valgt at anmode Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om, at indlede en politimæssig efterforskning af, om Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen, Holte P/S, har overtrådt hvidvaskloven.

'Det er vigtig at understrege, at politianmeldelsen alene skyldes, at der er tale om en overtrædelse af procedurer, hvor styrelsen finder, at vi i et par sager ikke har undersøgt vores kunder godt nok. Der er i sagerne ingen konkret mistanke om hvidvask,' forklarer Jesper Nielsen.

Hvis bagmandspolitiet skulle finde det bevist, at loven er brudt, kan Jesper Nielsen se frem til en bøde, der fastsættes efter, hvor groft retten mener overtrædelsen er.

Ekstra Bladet har været i kontakt med bagmandspolitiet, der hverken kan be- eller afkræfte, om de er i gang med en efterforskning af firmaet.