Kendis-par i stor beslutning: Forlader Danmark

Adios!

Sådan lyder det på klingende spansk fra realityparret Anne Plejdrup og Nikolaj Hvidman, der har rykket teltpælene op og er flyttet til det spanske ferieparadis på Mallorca.

De to mødte hinanden i den 17. sæson af 'Paradise Hotel' på TV3 sidste år, og nu tager de altså et gigantisk skridt som par.

I en video på parrets YouTube-kanal fortæller de, hvordan Nikolajs arbejde som areamanager for rejseselskaberne DUF og Uptours har betydet, at de må pakke kufferten.

Til forskel fra tidligere gange, hvor Nikolaj Hvidman har været af sted, meddeler parret dog også, at de denne gang har opsagt deres lejlighed i København inden afrejse, og at der ikke er udsigt til at flytte tilbage i nogen anden dansk ejendom, når feriesæsonen slutter hen mod efteråret.

Til Ekstra Bladet forklarer Nikolaj Hvidman, at parret ikke har noget imod Danmark, men at de gerne vil ud at opleve, hvad den store verden har at byde på.

- Nu har jeg været på Mallorca i fire år, og efter den her sæson er det tid til at prøvet noget andet. Det er spændende, jeg har længe gerne ville rejse jorden rundt, og nu var det et godt tidspunkt i stedet for at flytte frem og tilbage hvert år.

- Vi har pakket alt ned, så nu handler det om at komme af sted og så se, hvor vi ender. Jeg har en lille drøm om at få krydset alle lande af i verden.

Han fortæller, at der ikke er udsigt til et gensyn med Danmark lige foreløbig, men at planerne kun strækker sig få uger frem.

- Vi har ingen skitse. Det kan ende med at være alt mellem et år eller fem, har vi sagt til hinanden. Så må vi se, om det er Thailand eller Polen, vi ender med at falde for.

Parret har pakket hele deres danske liv ned og er drønet til udlandet for at udleve drømmen om solskin og eventyr. Foto: Privat

Gået glip af en million kroner

Nikolaj Hvidman gik hele vejen til finalen i sidste års sæson af 'Paradise Hotel', hvor han nåede til den allersidste prøvelse på hotellet: den traditionsrige troskabstest, hvor det besluttes, om pengene skal deles eller ej. Skridt for skridt går parret sammen mod 500.000 kroner, som de deler, hvis de når hele vejen.

Men smider én af parterne den glaskugle, de hver især har, så løber dén deltager af sted med det beløb, de står på.

Og Nikolaj Hvidmand blev taget godt og grundigt med bukserne nede, da hans 'Paradise'-partner Anne K. smed kuglen i troskabstesten og løb af sted med 200.000 kroner.

- Det var fucked up, lød det kontant fra den dengang noget skuffede Nikolaj Hvidman til Ekstra Bladet.

Det betød nemlig, at han måtte se sig snydt og vende snuden hjem uden en krone.

Samme skæbne led Anne Plejdrup, der også var med i 'Paradise Hotel' sæson 15 i 2019.

Hun gik nemlig ligeledes i finalen, hvor den nu voldstægtsdømte Teitur Skoubo tog røven på hende i den sidste troskabstest og smadrede kuglen i gulvet. Han kunne dermed tage hjem til Danmark med 300.000 skattepligtige kroner på lommen.

Hvis Nikolaj Hvidman og Anne Plejdrup begge havde smidt kuglen på de 500.000, kunne de altså samlet havde vundet en hel million kroner i forbindelse med deres medvirken i 'Paradise Hotel'.

Læs her, hvordan tidligere vindere af 'Paradise Hotel' har brugt de svimlende otte millioner, der er blevet uddelt i præmiepenge i programmets levetid (+).

