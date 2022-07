Kendis-præst i rocker-bommert

Tidligere Venstre-byrådsmedlem i Egedal Kommune, mangeårig skribent i Berlingske, forhenværende deltager i 'Smagsdommerne' på DR og præst, Edith Thingstrup, delte søndag et billede af sig selv på Facebook.

På billedet sidder præsten på en motorcykel med et stort smil. Men under knæet kan man se, at der er et logo på motorcyklen, som viser, at den tilhører et medlem af rockergruppen Devils Choice, der er en af Hells Angels støttegrupper.

- Det er bare sjov. Det er ikke andet, siger Edith Thingstrup.

- Jeg undrer mig over, at det er en motorcykel fra Devils Choice. Det er jo en rockergruppe.

- Det er rent sjov. Det er ikke andet.

- Hvordan er du endt med at sidde på den?

- Det er jo sådan set lidt svært for mig at sige, for jeg har jo tavshedspligt.

- Du har tavshedspligt?

- Ja.

Annonce:

- Altså hvem jeg omgås, og hvem jeg taler med, det kan jeg ikke stå her og sige. Jeg taler også med gamle mennesker og alt muligt andet. Så det er ren og skær sjov, det er ikke andet.

'Mange ting, jeg ikke blander mig i'

- Så det var i arbejdsøjemed, du sad på den?

- Ja, det var faktisk i arbejdsøjemed.

- Og derfor har du tavshedspligt?

- Ja. Jeg kan ikke sige dig hvorfor, eller hvorfor, eller hvorfor.

- Men var du klar over, at det var en rocker-motorcykel?

- Nej, det har jeg ikke blandet mig i. Der er mange ting, jeg ikke blander mig i.

Logoet 'Devils Choice' fremgår midt på motorcyklen bag knæet, når man sidder på den.

Kender mange mennesker

Edith Thingstrup kan se, det virker opsigtsvækkende, at hun sidder på en rockers motorcykel. Men hun vil slet ikke komme nærmere ind på, hvordan hun er endt der.

- Hvor kender du en Devils Choice-rocker fra?

- Jaaah, du ... Jeg kender jo rigtig mange mennesker. Det, tror jeg, alle præster i Danmark gør. Jeg tror, de kender rigtig mange mennesker.

Selvom logoet fremgår tydeligt på motorcyklen, er det ikke noget, hun har lagt mærke til.

- Jeg var ikke klar over, at der var den slags vinkler på motorcyklen.

Annonce:

- Men ham, som du har fået lov at sidde på motorcyklen af, har vel også båret vest, så du må vel have været opmærksom på det på?

- Nej. Det var jeg ikke opmærksom på.

Måske bare hoppet op på den

Efter en længere samtale bliver sagen endnu mere mystisk, for pludselig argumenterer Edith Thingstrup for, at hun måske slet ikke har talt med rockeren. Det er på trods af, at hun flere gange har fremhævet sin tavshedspligt i forhold til samtaler.

- Hvorfor jeg lige sidder på den cykel, det vil jeg ikke komme ind på.

- Så du har talt med den her rocker i arbejdsøjemed, og derved er du endt med at sidde på hans motorcykel?

- Måske har jeg slet ikke talt med ham?

- Hvordan skal det forstås? Så du er bare hoppet op på en fremmed motorcykel?

- Måske er jeg bare hoppet op på den. Det ved vi ikke.

- Jeg tænker ikke, det er noget, man umiddelbart lige gør?

- Nej, men det er jo min sag, hvad der lige er sket der.

Annonce:

Selvom Edith Thingstrup fortæller, at det hele blot var for sjov, har hun efterfølgende slettet billedet af sig selv på en rockers motorcykel, og forklaringen må derfor stå hen i det uvisse.

Bizarre rockernavne: Derfor blev de kaldt Makrel, Hamster og Smukke-Jens