Kendis-satsning konkurs

En række kendte investorer kastede sig over Gameboks ApS, som byggede en rullende kuffert af træ med indbygget spilkonsol og skærm, så kunderne altid kunne spille, når de var på farten.

Men det blev langt fra en succes. Selskabet har aldrig leveret et overskud, og nu er det gået konkurs.

Det skriver Finans, og det fremgår ligeledes af Statstidende.

Gælden lyder på omkring tre millioner, fortæller kurator Anders Hammer Hansen til Finans. Han uddyber samtidig årsagen til konkursen:

- Det er lidt en tendens, vi ser i tiden. Niche- og high end-produkter er svære at skabe omsætning på, medmindre det er meget kendte brands. Salget er gået i stå, og der har været manglende efterspørgsel på produktet, lyder det.

Han fortæller samtidig, at man forsøgte at sælge selskabet forud for konkursen, men at det ikke lykkedes, og at det ikke er realistisk, at selskabet bliver reddet fra konkursen.

Janni Spies og fodboldspiller Nicolai Jørgensen ejede hver mellem fem og 9,99 procent af selskabet, mens Spies' søn, Christopher Kjær, var hovedaktionær i selskabet med sin ejerandel på 20-24,99 procent.

Selskabet leverede i det seneste regnskabsår et underskud på 2,2 millioner kroner efter skat, og ifølge regnskabet var de på vej med en ny satsning - nemlig en kuffert med den nye Playstation 5. Derudover ville de satse yderligere på udenlandske markeder som USA.

Sådan gik det ikke, og nu har selskabet i stedet drejet nøglen om.