Kendis-søn: Mor hjalp med sex-scener

De færreste unge vælger frivilligt at tage sex-snakken med mor eller far, når man kommer i den alder, hvor det bliver aktuelt.

Det var ikke desto mindre det, Oscar Hjortshøj Bilsbo tyede til, da han takkede ja til at skrive en historie til novellesamlingen 'Mandefantasier', som pr-agenten Elisa Lykke står bag.

21-årige Oscar Hjortshøj Bilsbo, der er søn af komiker Lars Hjortshøj og Tina Bilsbo, er den yngste af syv kendte mænd, der medvirker i bogen med deres sexfantasier.

Oscar Hjortshøj fortæller, at han ikke skulle bruge lang tid på at tænke over tilbuddet, da Elisa Lykke præsenterede ham for idéen.

- Det tog mig ikke lang tid at takke ja til at være med, men det gav mig også enorm meget frihed til at skrive lige, hvad jeg ville, fordi historierne er anonyme, siger han.

Oscar Hjortshøj ses her i en lidt yngre udgave sammen med sin far, komikeren Lars Hjortshøj. Foto: Rumle Skafte

Akavet snak

Den unge kok, der til dagligt arbejder på restaurant Esmée på Kongens Nytorv i København, er glad for sin families store støtte og hjælp under skriveprocessen.

- Vi spiser middag sammen hver søndag, hvor hele familien samles og catcher op. Her fortalte jeg dem så, at jeg skulle skrive en sex-novelle, og min mor syntes bare, det var megafedt, siger Oscar Hjortshøj og fortsætter:

- Jeg havde slet ikke regnet med, at min mor skulle guide mig igennem sex-scenerne i historien, men efter at have læst den sagde hun: 'Det kan ikke alt sammen være forspil, Oscar, du skal skære mere igennem og gå direkte over til det, du vil fortælle'. Den havde jeg ikke set komme, griner han.

Hvis Oscar Hjortshøj Bilsbo virker bekendt, kan det have noget at gøre med, at kendis-sønnen tidligere har medvirket i ottende sæson af 'Klovn', hvor han spillede rollen som Lars Hjortshøjs søn.

