Kendisdøtre om hede sexscener: 'Det bliver vildere endnu'

Der bliver bestemt ikke søgt gode råd hos faderen Nikolaj, når Safina og Filippa Coster-Waldau indspiller deres respektive sexscener i 'Salsa'. Specielt én scene var hård at komme igennem

En teenagepiges første orgasme og en app til sex uden følelser.

Der var allerede fra første sæson smæk for skillingen i serien 'Salsa', der bragte en hidtil uset mængde sex blandt piger i gymnasiealderen til seerne på DR.

Serien vakte en del forargelse over de voldsomt grafiske og seksuelle scener, men har tilsyneladende haft nok seere til en omgang mere.

Men i år bliver det endnu vildere.

Det fortæller to af skuespillerne fra 'Salsa' - og søstre - 19-årige Safina Coster-Waldau og 22-årige Filippa Navarana Coster-Waldau,til Ekstra Bladet.

Skulle overstås

- Nu er der nogle vildere (sexscener, red.) med, siger Filippa, der dog påpeger, at det for hende har været trygt at optage de intime scener.

Safina Coster-Waldau spiller den unge Uma, der drømmer om sex uden følelser og finder appen 'Drift', hvor brugere kan bedømme hinandens præstationer i sengen fra 1 til 10, til at få bugt med begæret.

Nukâka og Nikolaj Coster-Waldaus døtre, Safina Coster-Waldau og Filippa Navarana, udforsker deres seksualitet i fiktionsserien 'Salsa' på DR. Foto: Christian K. Torp / DR

- Vi har en intimkoordinator, alt er forberedt på forhånd, og vi kunne sige nej, hvis vi ikke havde lyst, siger Filippa Coster-Waldau.

Ingen af søstrene brugte dog muligheden for at sige nej, men ikke alle scener var lige sjove at filme.

- Der var nogle scener, vi glædede os til at få overstået, men det var ikke, fordi vi ikke havde lyst, uddyber Filippa.

De to skuespillerspirer er døtre af Nikolaj Coster-Waldau og Nukâka Coster-Waldau. Foto: Mogens Flindt/Polfoto

Ingen råd fra far

Især én scene fra første sæson faldt i den kategori for Safina Coster-Waldau:

- Der var Umas første orgasme. Jeg frygtede den ikke, men den skulle jeg lige igennem.

Overvejelser om de mange intime scener er dog ikke noget, søstrene vender hjemme hos deres forældre, Nukâka og Nikolaj Coster-Waldau, der begge er skuespillere.

- Vi kører det ret opdelt, men bruger hinanden meget til at sparre, siger Filippa, der fortæller, at de begge for nylig er flyttet hjemmefra og nu bor sammen i København.

