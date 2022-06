Kendisfrisør afslører: Gift i hemmelighed

I dybeste hemmelighed blev Tage Frandsen og Karsten Bjørn Jensen gift tidligere på året.

Til stede ved ceremonien var blot Helle Sjelle, som skulle vie de to, samt Janni Spies og Rie Munk som vidner.

Det skriver Se og Hør.

Ekstra Bladet har siden talt med den - forholdsvis - nygifte frisør.

- Ja, det er jeg.

- Det var en meget privat højtidelighed. Vi er jo ikke 20 eller 25 år, hvor der skal holdes store bryllupper og alle de ting. Så vi foretrak, at det var hjemme privat, så Helle Sjelle var herhjemme, og så havde vi to vidner, som vi skulle have, og det var Janni (Spies, red.) og Rie Munk, fordi dem vidste jeg, at jeg kunne stole på.

- Jeg har holdt så mange fester, og jeg bliver 75 næste år, så vi sagde 'nej, vi skal ikke til at holde stor fest'. Det havde vi ikke lyst til, fortæller han.

Tage Frandsen med sin 'nye' mand, Karsten Bjørn Jensen. Privatfoto

Brylluppet fandt sted 18. februar i deres lejlighed på Frederiksberg.

- Da havde vi kendt hinanden i 42 år. Så derfor tænkte vi, at så måtte det være nu, siger Tage Frandsen.

