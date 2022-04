Kendisfrisørens unge date

Snart bliver tre til fem for kendisfrisøren Dennis Knudsen, 58, og hans to sønner, Lucas og Noah.

Til september bliver familien nemlig udvidet med to tvillingepiger. Det bekræftede han over for Ekstra Bladet for under en måned siden.

Og hvis Dennis Knudsen kunne få det nøjagtig, som han gerne ville have det, så skulle hans familie suppleres med endnu en person - nemlig en kæreste.

- Jeg vil gerne have en kæreste, men der er vi slet ikke endnu. Det er stadig meget nyt, sagde Knudsen om sin date Rommi, som han glædeligt viste frem på den røde løber til Danish Beauty Awards fredag aften.

Selvom Dennis og 27-årige Rommi har kendt hinanden i langt tid, er det først her på det seneste, at de er begyndt at date.

Men han vil ikke udelukke, at Rommi kunne gå hen og blive en kæreste i fremtiden - tværtimod, det lader Dennis til at være ret åben over for.

- Han er klog og smuk, og han er snart sygeplejerske. Det vil være perfekt at få sådan en ind i familien, fortalte han til den fremmødte presse og fortsatte:

- Hvis man nu kan få en ung, smuk og lækker kæreste, så vil livet være godt. Man skal have nogle unge mennesker i sit liv, når nu man har fået unge børn.

Dennis Knudsen savner manden i sit liv, selvom han har et godt familieliv. Foto; Henning Hjorth

Men når det så er sagt, er Dennis fuldt ud bevidst om, at et kæresteforhold kræver hårdt arbejde.

- Det er så svært at sige noget om kærlighed, fordi det kræver, man opbygger tillid og nærvær. Nu går vi lidt ud sammen og ser, hvad der sker, sagde han.

En forandret mand

Med eller uden kæreste er den kommende far til fire et godt sted i livet lige nu, og det kan folks holdninger ikke ændre, selvom de er kritiske over for familieforøgelsen.

- Der er mange, der har haft nogle holdninger, som jeg måske godt kan forstå, fordi folk har ikke været helt så begejstret, som jeg selv er. Men det er ikke noget, der kan påvirke mig, og det er mine beslutninger og mit liv, understregede han.

- Folk, der har kendt mig igennem mange år, kan godt se, at der er sket en forskel med mig. Partykongen er trådt tilbage, og livet er virkelig vidunderligt.