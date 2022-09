Kendiskok erkender: 'Har været en lort mange gange'

'Masterchef'-dommer Dak Wichangoen kan sagtens genkende, at tonen kan være hård i køkkenerne. For hende er det vigtigt at sætte fokus på, hvordan man kommer problemet til livs

Den seneste tid har debatten om arbejdsmiljøet på danske toprestauranter raset. Arbejdsvilkårene er dårlige, og tonen i køkkenerne er så hård, at det minder om mobning, lyder nogle af de anklager, der er kommet frem.

'Masterchef'-dommer Dak Wichangoen, der i mange år var køkkenchef på Michelin-restauranten Kiin Kiin, kan sagtens genkende, at tonen kan blive hård på de højtprofilerede restauranter.

I Radio4-programmet 'Drømmesengen' fortæller hun sågar, at hun somme tider selv har bidraget til en hård tone i køkkenet, selvom hun altid har forsøgt at klæde sine medarbejdere på til, hvad der kan ske, når det skal gå stærkt.

Dak Wichangoen medvirkede i 2017 i 'Vild med dans'. Foto: Mogens Flindt

- Jeg har været temperamentsfuld ligesom alle andre og har reageret i momentet ligesom alle andre, men jeg har altid sagt - fordi jeg kender mig selv og ved, at jeg er et impulsivt menneske, der kan reagere voldsom i momentet - at så må de rive fat i mig bagefter og sige, at det ikke var okay, siger hun i programmet og fortsætter:

- Så jeg tager også konsekvenser for det, og der har aldrig været noget, hvor jeg har fortrudt, for det er jo den, jeg er. Men jeg vil gerne have at vide, hvis folk synes, at jeg er en lort. Hvis du har været en lort, så skal du have det at vide, for det er den eneste måde, du kan arbejde ud fra. Hvis du ikke fortæller mig det, så tror jeg jo, at det er okay at behandle folk på den måde.

Bliver en anden

Dak Wichangoen, der efter mange år i front for Kiin Kiin sagde jobbet som køkkenchef op for at hellige sig familielivet, fortæller videre, at hun har haft en oplevelse af, at hun ændrede sig, når hun trådte ind i køkkenet.

- Når jeg tager den kokkejakke på, så er jeg en anden. Så er jeg køkkenchefen, og så er vi ikke hinandens bedste ven, siger hun i programmet.

Og adspurgt, om det har resulteret i, at hun selv har opført sig som 'en lort', lyder svaret fra den tidligere køkkenchef prompte:

- Det har jeg været mange gange, tror jeg. Det har jeg. Men så har jeg fået det at vide, og så har jeg sagt beklager, og det gør jeg ikke igen, og så var det ligesom lukket.

Godt råd

Til Ekstra Bladet fortæller Dak Wichangoen, at det har været vigtigt for hende at være åben om, at hun selv har været en del af det 'rådne æg' i branchen.

Omvendt er det også vigtigt for hende at sætte fokus på, hvad man kan gøre for at komme problemet til livs. Og her har Dak Wichangoen et klart råd:

- Der har været meget pegen fingre i debatten, og selvfølgelig har der været en hård tone. Men det er ikke ensbetydende med, at man ikke kan finde en løsning på det. Min løsning var at gøre folk opmærksomme på, at når vi smeder, så smeder vi, og så må vi tage det bagefter, hvis der skulle være noget, siger hun.

Dak Wichangoen er dommer i 'Masterchef'. Her sammen med Thomas Castberg og Jakob Mielcke. Foto: TV3

- Hvordan gjorde du helt konkret?

- Hver dag efter service sørgede jeg for, at der var natmad. Så kunne man sidde omkring et ordentligt måltid mad og snakke om det. Der skal være en atmosfære, hvor folk tør at slappe af og komme på banen. Så bliver tingene åbnet op på en helt anden måde, og dagen efter kunne man møde igen med ny energi, siger Dak Wichangoen.

I øjeblikket har Dak Wichangoen travlt med optagelserne til en ny sæson af 'Masterchef'.

