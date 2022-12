Kendiskok i vildt vægttab: Sådan gjorde jeg

Næsten 30 kilo.

Det er, hvad kendiskokken Umut Sakarya har smidt. Og det er ikke sket ved hjælp af et fitnesscenter, fortæller han til Ekstra Bladet.

- Jeg har gjort det, at jeg har lavet en livsstilsændring for halvandet år tilbage, fortæller Umut Sakarya til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Jeg har før tabt mig, men der gik ikke mere end en måned, så tog jeg det hele på igen. Denne her gang startede jeg med min egen psyke og arbejdede med, hvorfor jeg trøstespiste og den slags. Jeg mærkede, at jeg gerne ville have det bedre. For jeg havde det ikke så godt, hverken med min krop eller mit hoved.

Og det har altså fået kiloene til at rasle af.

Sådan så Umut ud, da han var størst og vejede 122 kilo. Privatfoto

Og således ser han ud nu. Billedet er taget i forbindelse med håndboldtræning til det kommende Discovery-program 'Langt fra Landsholdet', hvor en række kendte danskere skal lære at spille håndbold. Privatfoto

Tommelfingerregel

Tilbage i 2020 kunne Umut Sakarya fortælle, at han var blevet forelsket. Nogle måneder efter - i begyndelsen af 2021 - var kendiskokken så klar til at vise sin udkårne, Johanne Havshøj, frem.

Og netop Johanne Havshøj har spillet en stor rolle i forbindelse med Umut Sakaryas vilde vægttab, fortæller han.

- Når man har det godt derhjemme, så smitter det jo også på ens adfærd og ens måde at tænke på. Så selvfølgelig har hun været med til at give mig ro, fortæller Umut Sakarya.

Sammen har parret nu et par nemme 'regler', som de bruger til at holde vægten nede. Eksempelvis så er 'hyggespisning' om aftenen stoppet, og parret er begyndt at drikke masser af vand.

Umut Sakarya med sin kæreste Johanne Havshøj i fjor, da han var bedre i stand end i dag. Selvom de har droppet kød i hverdagen, så skal der stadig en flæskesteg på bordet til jul, fortæller Umut Sakarya, der har tabt sig næsten 30 kilo. Foto: Kenneth Meyer

Men det er ikke det eneste.

- Vi går eller cykler de steder, vi skal hen. Og vi drikker overhovedet ikke alkohol, og det er jo rigtig mange kalorier, vi sparer der, lyder det fra kendiskokken, der videre fortæller, at parret heller ikke spiser kød til hverdag, kun hvis de skal noget specielt.

Har man lyst til junkfood, så skal det laves selv. Men som Umut Sakarya siger:

- Det kan være ret indviklet, så det gider man ikke.

Tilbage i 2018 badede Umut i sovs i forbindelse med en artikel. Det gør han ikke længere ... Foto: Andreas Hauberg

