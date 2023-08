Kendismanager går personligt konkurs

Han har været manager for en lang række deltagere fra 'Paradise Hotel' - heriblandt Amalie Szigethy og hendes ekskæreste Peter Birch.

Han har blandt andet investeret i cocktails, ejendomme og udbringning af isterninger.

Men for iværksætter Nikolaj Krøll Madsen har ingen af delene været den store succes, og han kan nu føre endnu en række af konkurser til cv'et - hele seks af hans selskaber har nemlig måttet dreje nøglen om. Heriblandt to ejendomsselskaber og selskaber indenfor blandt andet bar-catering og personaleudlejning.

Senest er kendismanageren også gået personligt konkurs.

Det skriver Finans.

Alle hans værdiejendele er i den forbindelse solgt i forsøget på at betale gælden af.

Til Finans.fortæller Nikolaj Krøll Madsen, at han er meget berørt af situationen.

Annonce:

'Jeg er selv meget berørt af situationen. Vi har kæmpet en hård kamp siden corona for at genrejse forretningen. De seneste seks måneder har vi grundet inflationen oplevet et omsætningsfald på 40 pct. i forhold til sidste år, der satte os under voldsomt likviditetspres', skriver Nikolaj Krøll Madsen i mail.

Nikolaj Krøll Madsen har blandt andre været manager for Amalie og Peter. Foto: TV 3

Derudover afviser han at stille op til yderligere interview.

Kurator, advokat Morten Elbrønd, bekræfter ligeledes konkurserne. Han fortæller til mediet, at de nu er i gang med at danne sig et overblik over sagen og kendismanagerens mange selskaber, og det er derfor endnu for tidligt at sige noget om den samlede gæld eller den præcise årsag til konkurserne.