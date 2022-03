Kendispar forældre igen: 'Den mest fantastiske følelse'

Den tidligere fodboldspiller Anders Lindegaard og hans forlovede, modellen Sofie Bording, blev søndag forældre til en lille dreng.

Det oplyser parret i et opslag på Instagram, hvor de også løfter sløret for sønnens navn, som bliver Louis Otto Bording Lindegaard.

Og lykken er til at mærke i opslaget fra de nybagte forældre.

'Den mest fantastiske følelse. Nu er vi en familie på fem og heldigere end nogensinde', lyder det i teksten til opslaget.

Lille Louis Otto er Anders Lindegaard og Sofie Bordings andet fælles barn, og fodboldspilleren har tidligere fortalt, at graviditeten kom bag på dem.

'I to måneder klagede Sofie over sin manglende appetit på snacks. Hun begyndte at føle sig syg og talte om at se lægen for at blive tjekket. Vi overvejede aldrig det indlysende, og det ramte os som et lyn fra en klar himmel. Endnu en baby!', skrev Anders Lindegaard, da parret afslørede deres familieforøgelse på de sociale medier.

'Lige da de søvnløse nætter blev mindre søvnløse, starter vi forfra. Og vi kunne bogstaveligt talt ikke være lykkeligere. Kan ikke vente med at møde vores lille baby'.

Skal giftes

Fødslen er ikke den eneste glædelige nyhed, parret har kunnet dele i 2022. Første januar kunne de nemlig fortælle, at de var blevet forlovet nytårsaften.

Sofie Bording og Anders Lindegaards første fælles barn kom til verden i august 2020.

Lindegaard har også sønnen Julian fra et tidligere forhold til sin tidligere modelhustru, Missé Beqiri.

Ekstra Bladet har været i kontakt med parret, der oplyser, at alle er sunde og raske og har det godt, men at de ikke har yderligere kommentarer.