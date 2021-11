Kendispar i stor lykke

Lykken er stor hjemme hos Michala og Patrick Brylov.

De er nemlig blevet forældre for første gang.

Det afslører de på Instagram.

Her fortæller parret ligeledes, at den lille ny er en dreng, der har fået navnet Ocean Brylov.

I opslaget lægger de nybagte forældre ikke skjul på, at de er overvældede af kærlighed til deres lille søn.

'Din mor og far elsker dig ubetinget. Du er det fineste, vi har skabt i ren kærlighed til hinanden', lyder det i parrets fælles opslag på Instagram, hvor de også viser lille Ocean frem.

Michala Brylov er datter af Jannie Spies og Christian Kjær. Sidste år blev hun gift og fik navnet Brylov efter sin mand. Foto: Privatfoto

Særlig dag

Parret offentliggjorde, at de ventede en lille ny på Michala Brylovs 32 års fødselsdag.

'Denne dag vil for altid, have en helt særlig betydning. Ud over at min elskede hustru har fødselsdag, har hun også vores baby-boy i mavsen,' lød det i den forbindelse i et opslag fra Patrick Brylov.

Samtidig fortalte deres pr-agent Signe Lykke Jensen, at de glædede sig meget til familieforøgelsen.

- Det er en meget lykkelig begivenhed for Michala og Patrick, og de glæder sig inderligt til at bliver forældre første gang, sagde hun i den forbindelse.

Michala, der tidligere hed Kjær til efternavn, og Patrick Brylov blev forlovet i slutningen af 2018, og i august måned sidste år blev de gift ved en privat vielse, hvor kun de nærmeste venner og familie deltog.