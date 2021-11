Kendispar skal skilles

Efter 26 år som par skal komikeren Lars Hjortshøj og hans kone, tv-vært Tina Bilsbo, skilles.

Det oplyser de i en pressemeddelelse.

'Efter et langt og lykkeligt ægteskab har vi besluttet, at vi skal skilles. Vi er taknemmelige for, vi fik 26 rigtig gode år og to dejlige børn sammen,' lyder det fra parret i meddelelsen, der fortsætter:

'Som så mange andre par, der står midt i livet, var vi begyndt at leve et parallel-liv og deler ikke længere de samme drømme om en fælles fremtid, så vi ser ikke andre muligheder end at gå fra hinanden,' skriver de videre.

Parret har begge delt den triste melding på deres Instagram-profiler, hvor de ligeledes har delt et billede, hvor de står sammen og smiler.

Skilles i respekt

Parret tilføjer, at skilsmissen sker i 'al kærlighed og respekt', og at de nu prøver at støtte hinanden og deres børn i den svære tid, de går igennem.

'Vi skilles i al kærlighed og respekt og prøver at støtte hinanden i en svær tid. Vi ønsker at værne om vores privatliv og vores nærmeste og derfor har vi ikke yderligere kommentarer,' lyder det afsluttende.

Parret er begge blandt andet kendt fra 'Klovn', hvor de har spillet mand og kone. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Parret blev gift i 2002, og sammen har de sønnen Oscar og datteren Emma.

De to mødte hinanden igennem arbejdet, da Bilsbo var vært på programmet 'Puls' på TV 2 og derigennem blev introduceret til komikeren.

- Lars og jeg arbejdede tæt på hinanden, og derefter lå der nogle gange en lille post-it-seddel på mit skrivebord fra ham. Jeg havde faktisk en kæreste på det tidspunkt, men Lars var meget tålmodig. Da jeg ikke længere havde en kæreste, ringede jeg til Lars og sagde, at nu var der orden i tingene, og han måtte gerne invitere mig rigtigt ud, har Bilsbo tidligere fortalt til Alt for damerne om, hvordan forholdet til Lars Hjortshøj langsomt udviklede sig til mere.

