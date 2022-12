Kendispar tager stort skridt

Skuespiller Nicolaj Kopernikus og vejrvært Sara Maria Franch-Mærkedahl har givet sig selv en tidlig - og dyr - julegave.

Nemlig et rækkehus på mondæne Østerbro i København til 9,5 millioner kroner.

Det skriver Se og Hør, der har oplysningerne fra Tinglysningen, og overfor B.T. bekræfter kendisparret, at de flytter sammen.

- Ja, det er rigtigt, vi har købt hus sammen, siger Nicolaj Kopernikus til mediet, hvortil han tilføjer, at parret ikke har yderligere kommentarer.

Parret kan rykke ind i 2023, og huset - der er 136 kvadratmeter fordelt på seks værelser - bliver deres første fælles hjem.

Alt godt

Lige i starten af 2022 stod Sara Maria Franch-Mærkedahl og Kopernikus frem sammen som kærester, efter længere tid som venner. Da Ekstra Bladet mødte parret til premieren på Susanne Biers tv-serie 'The First Lady' i april, havde de ikke lyst til at sætte mange ord på deres forhold, og hvornår de blev et par.

Dog understregede Kopernikus, at alt var godt, og at de ikke mærkede den store forskel på nu og dengang, de var venner.

- Det er dejligt, men vi mærker ikke rigtig nogen forskel på den måde. Jeg tænker ikke så meget over det, sagde Nicolaj Kopernikus til den fremmødte presse og understregede, at han ikke kommer til at fortælle, hvornår de mere præcist blev et par:

- Nej, jeg vil ikke. Men alt er godt.

Nicolaj Kopernikus var frem til 2020 gift med Birgitte Næss-Schmidt, som han har tre børn med. Sara Maria Franch-Mærkedahl har også et ægteskab bag sig med Bo Franch-Mærkedahl, som hun har to børn med.

