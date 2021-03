Kendisser jubler: - Næsten som Berlinmurens fald

De sociale medier koger efter Ekstra Bladets beslutning om at lukke kommentarsporet nationen! på ekstrabladet.dk.

Og selvom holdningerne er delte blandt Ekstra Bladets Facebook-følgere, er der ren glæde at spore for flere af de kendisser, der ofte har været genstand for nationens! kommentarer.

Ekstra Bladet lukker nationens kommentarspor

- Hold kæft, hvor er jeg glad. Jeg har længe undret mig over, at folk har fået lov til at sidde og gemme sig bag en skærm og skrive så mange modbydeligheder mod kendte mennesker. Det er direkte ondskab. Hvem har behov for det, spørger Janni Ree, da Ekstra Bladet fanger hende over telefonen.

Hun kalder det en stor dag, at Ekstra Bladet endelig har truffet beslutning om at lukke kommentarsporet.

- Det er så fantastisk, at det endelig sker. Det er næsten, som da Berlinmuren faldt, siger hun.

Også Annette Heick tager imod nyheden med åbne arme.

- Juhu! Det er jeg virkelig glad for at høre, flyver det ud af hende, da hun hører, at nationen! har fået dødsstødet.

- Det er da det mest sure sted, man kan befinde sig. Det er der, hvor folk, der burde have psykologhjælp, kaster op i tastaturet. Det er virkelig en god nyhed, at det lukker, siger hun.

Annette Heick jubler over, at nationen! lukker. Foto: Linda Johansen

Skal ikke ende med flinkeskole

Janni Ree og Annette Heicks holdninger deles af flere kendte, der på deres egne sociale medie-kanaler har kommenteret nyheden.

Det har blandt andre tv-vært Sofie Linde, danser Michael Olesen og radio-vært Dan Rachlin.

Til Ekstra Bladet fortæller Dan Rachlin, at han flere gange har været genstand for spot i kommentarsporet.

Dan Rachlin mener, at man stadig skal kunne gå til hinanden i debatter. Foto: Philip Davali

- For mig peakede det, da jeg blev kaldt en pædofil jødesmovs. Når normale mennesker hører den slags ord i en normal sammenhæng, er det jo lige før, man tænker, at der er tale om et forfatterskab, for hvem fanden sætter så voldsomme ord sammen i forbindelse med en uoverensstemmelse i en helt anden sammenhæng?, siger Dan Rachlin og fortsætter:

- Jeg tror, at anonymiteten og dæknavnene har været skyld i, at det er endt der. Jeg vil dog også sige, at det eksempel, jeg nævner, er et ekstremt tilfælde, og jeg synes heller ikke, at debatter skal ende med at være en flinkeskole, hvor man ikke kan gå hårdt til hinanden. Men det går ikke at have det i den form, som det havde.

For nemt at gemme sig bag tastaturet Også folketingspolitiker og tidligere formand for Dansk Folkeparti Pia Kjærsgaard er tilfreds med, at nationen! nu lukker. - Jeg synes, at det er i orden, at det lukker. Jeg har nogle gange læst nationen! og grint af kommentarerne, for der har været nogle lystige nogle imellem. Men der har også været mange, der har været langt over grænsen. Faktisk er det som om, der ikke har været en nedre grænse for, hvor perfidt og vulgært det kunne være, siger Pia Kjærsgaard og fortsætter: - Hvis det kunne have levet, som det var tænkt – altså som et sted for åben debat – var det fint. Men det kunne det ikke. De ting, der blev skrevet der, ville man aldrig sige ude i offentligheden. Det har været for nemt at gemme sig bag tastaturet, og det har taget en grim drejning. Foto: Linda Johansen

Folk skal have luft

En af dem, der forholder sig mere skeptisk til lukningen af nationen!, er komiker Andreas Bo Pedersen.

Han ærgrer sig over, at Danmark er ved at udvikle sig i den retning, hvor folk ikke kan få luft for deres holdninger.

Andreas Bo er ærgerlig over, at der nu ikke længere er ret mange steder, hvor folk kan få luft for deres negative holdninger. Foto: Jonas Olufson

- Jeg har grinet meget de gange, jeg har læst i nationen!-kommentarsporet - men de får luft. Det har de brug for, for deres holdninger forsvinder ikke, de flytter sig bare til andre fora, som er mere lukkede, hvor de kan blive endnu mere enige, og hvor de ikke bliver udfordret, siger han og tilføjer:

- Det nytter ikke noget, at vi ikke må gøre grin med noget, og at det pludselig ikke længere er en demokratisk instans, men i stedet Google og Facebook, der sætter reglerne. Facebook kan jo ikke genkende dansk sarkasme for eksempel.