Kendissøn døbt

Der var masser af solskin og glade miner lørdag formiddag foran Sankt Pauls Kirke i København.

Her troppede det ene kendte ansigt op efter den anden, og navne som Charlotte Bøving, Janni Spies, Monique Spartalis, Sanne Salomonsen og Charlotte Bircow var alle mødt op for at deltage i dåben af 58-årige Dennis Knudsens lille søn, der fik navnet Noah Gabriel Knudsen.

Noah er ligesom sin storebror Lucas født af en rugemor i USA, og noget tyder på, at de to små drenge har givet kendisfrisøren nok at se til.

Da Dennis Knudsen hjalp lille Lucas med at komme ud af bilen, glemte han nemlig én ting, da han smækkede bildøren i for at gå op til kirken.

- Hov, jeg har glemt at tage Noah ud af bilen, udbrød han og gik om på den anden side af bilen, hvorefter Noahs lille hoved kom til syne.

Dennis Knudsen ankom sammen med sin mor og broderen Dion, der var i matchende jakkesæt som lille Lucas. Mens broderen Dion havde fået æren af titel af gudfar, havde Dennis Knudsen valgt, at samtlige kvinder i kirken ville få titel af gudmor.

Mors brudekjole

Dåbskjolen havde en speciel historie, som Dennis Knudsen glædeligt delte med den fremmødte presse.

- Det er min mors brudekjole, og den samme som Lucas havde på til sin barnedåb. Kjolen er faktisk 60 år gammel, sagde han og kiggede på Noah, der lå roligt i hans arme.

- Han sover fantastisk godt, faktisk sover han ti timer uafbrudt om natten. Han er let, og græder ikke meget. Så er man taknemmelig.

Den stolte far til to fortalte endvidere, at han havde nok at se til med begge børn, og derfor havde han afvist store filmprojekter.

- Jeg er lidt på barsel, og har sagt nej til store film, fordi jeg har lyst til at være sammen med mine børn, så meget jeg kan. Min angst og depressioner er fløjet fra himlen, for nu handler det ikke længere om mig, men om mine børns liv. Det er så befriende.

Sælger sin lejlighed

Det er ikke mere end et halvt år siden, Dennis Knudsen flyttede ind i sin lejlighed i København, men nu har han sat den til salg i sidste uge.

- Den er for lille til os, for jeg har tre barnevogne, og alt er fyldt op. Jeg vil også gerne have en au pair, siger han og tilføjer:

- Jeg vil have, at børnene skal ud og løbe på en græsplæne, så jeg kigger efter hus.