Kendissøn er danmarksmester: 'Stolt mor'

Hans mor har vundet et utal af priser, hvor hun så at sige har 'taget guldet'.

Faktisk er skuespilleren Trine Dyrholm den mest vindende skuespiller i Bodilprisens historie. Hele syv statuetter har hun gennem årene scoret sig til kaminhylden.

Men sønnike kan også.

Axel Dyrholm Bendixen, som Trine Dyholm har med sin mand Niclas Bendixen, har nemlig også vundet guld.

I U14-kategorien ved det netop overståede DM i Wakeboard har Axel Dyrholm Bendixen således formået at snuppe førstepladsen.

Og det vækker begejstring i mors lejr, der jubler over sin talentfulde søn på sin Instagram-profil.

'Kæmpe tillykke med guldet #proudmom', skriver Dyrholm, der også sender en håndfuld hjerter i sin søns retning.

Kendte ønsker tillykke

I kommentarfeltet finder man også lykønskninger fra venner og bekendte af Dyrholm, som roser sønnens sejr.

'Tillykke med mesterværket', skriver Peter Frödin.

'Seeeeeejt', lyder det fra Lis Sørensen, der også sender en ild-emoji afsted.

En ild-emoji kommer også fra designeren Søren Le Schmidt, som tidligere på ugen, hvor der har været afholdt modeuge i København, havde blandt andre Trine Dyrholm med som model ved sit sidste show.

Snowboard på vand

Hvis du ikke er helt skarp på, hvad wakeboard er for en størrelse, er Danmarks Idrætsforbund behjælpelige med en beskrivelse af sportsgrenen.

'Wakeboard er en sport, der i sin udførsel minder om skateboard og snowboard - men det foregår på vand. Man bliver trukket hen over vandoverfladen ved at holde fast i et håndtag, som er befæstet på et overhængende elektrisk kabelspil. Wakeboardbanen under kabelspillet består af diverse hop, sliders og fun-boxe, som udøveren bruger til at lave sine tricks', kan man læse på deres hjemmeside.