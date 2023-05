Kendt ægtepar afslører: Har sex i frokostpausen

Når der går gråd og bleskift i hverdagen, er det ikke altid nemt at få det til at hænge sammen med sexlivet.

Men så er det godt, at der er en frokostpause en gang i mellem, hvor man kan slå sig løs.

I DR-podcasten 'Fantasier' stiller forskellige gæster op for at fortælle om deres sexlyster og -fantasier til vært Elisa Lykke. Og i denne uge gæstede ægteparret Kasper og Stephanie Fisker podcasten.

Parret beskriver, at de har mange forskellige roller, de udfylder sammen: Kærester, forældre og kollegaer.

Og det har fået dem til at søge alternative løsninger til, hvornår man får indfriet de seksuelle lyster.

- Vi har jo børn, så det kan være, at det er i frokostpausen eller på alle mulige andre tidspunkter, hvor det lige passer ind, fortæller Kasper Fisker.

Ægteparret arbejder sammen hjemmefra, og de fortæller derfor om, hvordan det kan hjælpe på at have tid og overskud til at skabe sig det 'rum', hvor de kan nyde hinanden.

- Som forældre har man en pligt til at have styr på det praktiske. Nu sover børnene, og så nærmest have en ringklokke på døren. Men det er vores rum, siger han.

Samme gnist som i starten

- Det er vigtigt, at man har et godt sexliv, selvom man er forældre til tre børn, siger Kasper Fisker.

Og her stemmer hustruen i. Hun mener, det er lykkedes for dem at bevare gnisten, som da parret mødte hinanden for 13 år siden.

- Det har vi været super bevidste og enige om, siden vi mødte hinanden. Vi er lykkedes med ikke at have mindre sex nu, end vi havde for 13 år siden, siger Stephanie Fisker.

- Vi er gode til at omstille os. Alle kender det her med, at når man er inde i en god vane, så kører det jo - ligesom med løb. Så er det sværere at komme afsted. Og der har vi gjort meget ud af ikke at komme ud af rytmen, fortsætter hun.

Ægteparret har sammen podcasten 'Fisker i egen sø', og hustruen praktiserer også sin egen podcast ved navn 'Anden til Venstre', hvor hun i hvert afsnit inviterer en ny gæst ind for at snakke om, hvordan deres samlevers jobs foregår i rampelyset.

