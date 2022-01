Kendt bageri får sur smiley og bøde - igen!

Nu er den gal igen.

Bagerkæden Granny's House, som tidligere havde dommer Katrine Foged Thomsen fra 'Den store bagedyst' i direktionen, har fået endnu en sur smiley af Fødevarestyrelsen.

Det betyder også, at forretningen har fået endnu en bøde, som lyder på 10.000 kroner.

Denne gang er det dog en anden af kædens afdelinger, nemlig konditoriet på Søborg Hovedgade i Søborg, der har haft kontrolbesøg, og det er ifølge rapporten sket på baggrund af en forbrugerhenvendelse.

Samme afdeling fik i sommer en sur smiley, da der blev fundet rotter.

Tidligere har der været problemer i afdelingen på Gladsaxevej i Søborg, som fik to sure smileys i træk.

Snavs, støv og skimmel

Det nye kontrolbesøg blev gennemført 22. december, og har blev følgende konstateret i rapporten:

'Gulv i salgsområde fremstår med ophobninger af sorte belægning langs kanter, fuger og hjørner, under inventar fremstår gulvet med støv, krummer, kerner samt chokoladerester. Under køleenhed fremstår gulv med et tykt lag snavs under kasser med emballage til til opbevaring af kager.'

Derudover var en lang række områder både støvede og snavsede:

'Gang ved kølerum fremstår snavset på gulv. Gulv ved håndvaskvask i salgsområde fremstår snavset. Væg og gummifuge ved håndvask i salgsområdet fremstår snavset med sorte belægninger af formode skimmel. Kølegitter på kølemontre i salgsområde og på kølebord i produktionslokalet fremstår støvet og snavet.'

Under besøget blev det desuden konstateret, at en lang række materialer og køkkenredskaber var i så dårlig stand, at det besværliggør rengøring. Blandt andet var flere ting lappet sammen med gaffatape.

Erkender problemer

Det krævede dog ikke den store overtalelse at få virksomheden til at indse problemerne.

I rapporten fremgår det, at deres bemærkninger til sagen var; 'Det kan vi godt se, det får vi bragt i orden.'

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra direktør Rasmus Søndergaard Hansen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.