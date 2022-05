Kendt dansk forfatter sigtet

Den kendte danske forfatter Carsten Jensen er sigtet for at modsætte sig politiets ordrer efter klimademonstration fredag

Forfatteren bag bogen 'Vi, de druknede', Carsten Jensen, blev arresteret fredag 6. maj i København til en klimademonstration.

Det skete i forbindelse med en aktion, som klimaaktivist-gruppen Extinction Rebellion havde arrangeret.

Her havde de inviteret forfatteren til at holde en tale ved Højbro Plads, som i den forbindelse var ulovligt afspærret af demonstranterne.

Efter Carsten Jensen havde holdt sin tale, satte han sig ned blandt de andre demonstranter, hvorefter han blev arresteret og kørt til Bellahøj.

- Jeg troede jo bare, at arrestationen var symbolsk, siger Carsten Jensen, som måtte bruge syv en halv time på Bellahøj.

Ifølge Carsten Jensen befandt han sig i en celle i 7,5 time fredag aften. Foto: Anthon Unger

På et tidspunkt blev Carsten Jensen ført ind i en celle, hvor han fik at vide, at han skulle tage al tøjet af.

- Betjenten bad mig løfte op i pungen og bøje mig ned i knæ, så ballerne blev spredt. Det var jo ydmygende.

Forfatteren forklarer, at han ønskede at få et opkald til sin kone, så hun ikke skulle være bekymret for ham. Men det fik han angiveligt at vide, at han ikke måtte.

- De sagde, at jeg ikke måtte tale med min kone, da det ville kunne påvirke sagen mod mig. Jeg måtte vente på, at efterforskerne skulle komme. Desuden skulle jeg virkelig på toilettet og gjorde flere gange opmærksom på dette, men jeg fik ikke muligheden.

Han er sigtet under §119 og risikerer op med 1,5 års fængsel. Foto: Anthon Unger.

Først omkring 23.30 kom der to efterforskere, som skulle se på Carsten Jensens sag.

- De så virkelig ikke ud som om, at de gad at bruge tid på det her. De ville have mig ud, og det ville jeg også.

Carsten Jensen fortæller, at da han skulle til at gå fra stationen, skulle han have taget foto igen, taget DNA og fingeraftryk. I den forbindelse fik han at vide, at han kan risikere op mod halvandet års fængsel, da han modsatte sig politiet.

Københavns Politi kan bekræfte, at en 69-årig mand var blandt de anholdte ved en demonstration fredag 6. maj om eftermiddagen. De individuelle sigtelser for de anholdte ønsker politiet ikke at oplyse.