Kendt dansk rapper afslører: Faldt om med hjertestop

Musikeren USO drattede sidste år om med en forsnævring i kranspulsåren under et løb og blev erklæret klinisk død, men overlevede efter hjertemassage og stød, skriver han på Instagram

Det er et stykke tid siden, man har hørt noget til rapperen USO, som måske primært er kendt for at storhitte sammen med L.O.C. på bangeren 'Momentet'.

Der er dog en tragisk grund til den musikalske tavshed.

På sin Instagram-profil fortæller den tidligere 'Vild med dans'-deltager således, at han i fjor var tæt på at dø.

Ja, faktisk blev han erklæret klinisk død, inden det lykkedes lægerne at redde hans liv, skriver han i et hjerteskærende opslag.

'Den 11. juni sidste år var jeg ude at løbe et velgørenhedsløb for at samle penge ind til syge børn. På turen fik jeg et hjertestop grundet en forsnævret kranspulsåre og faldt om. Jeg blev erklæret klinisk død. Jeg fik hurtigt hjertemassage og stød. Efterfølgende blev jeg kørt på Rigshospitalet, hvor jeg lå i koma og blev holdt i live via en respirator … jeg vågnede efter fire dage på intensiv', skriver USO blandt andet.

Han fortæller samtidig, at han i nogen tid har forsøgt at formulere teksten til opslaget, men at det er svært at sætte ord på noget, som er så personligt.

'Takket været den person, som fandt mig, de seje ambulancefolk og de dygtige og fantastiske læger, sygeplejsker, personale på Rigshospitalets hjerteafdeling, som dagligt passede på mig sammen med min familie og venner, er jeg i live i dag', lyder det fra rapperen.

Han skriver ydermere, at det har været en lang og sej kamp på et års tid med genoptræning, men at han nu har det bedre, og at lægerne har fortalt ham, at han nok skal vende tilbage til sin normale tilstand igen.

USO var med i 'Vild med dans' i 2014, hvor han sansede med Jenna Bagge. Foto: Mogens Flindt

USO fortæller, at han samtidig har valgt at åbne sig om sit hjertestop i et længere interview med Euroman, der er udkommet i dag.

'Jeg håber, at det kan inspirere nogen til at få mere viden om førstehjælp og hjertesygedomme. Husk at sætte pris på hinanden og det liv, vi har, mens vi er her. Ingen har lovet, at vi kommer hjem, når vi går ud ad døren', skriver han.

USO, der bærer det borgerlige navn Ausamah Saeed, har siden 2019 været gift med den kendte skuespiller Lykke Sand, som bl.a. er kendt fra 'Krøniken' og som Ingrid Dahls steddatter i 'Rejseholdet'.

Sammen har de en søn.

Ekstra Bladet har kontaktet USO for at høre, om han vil uddybe sit ærlige opslag. Han er p.t. ikke vendt retur.