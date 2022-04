Kendt dansk skuespiller: Derfor fik jeg ikke nogen roller

Rigtig mange kender det nok: Der er ikke jobs at få indenfor det fag, man er uddannet, og så søger man andre veje eller i alternative retninger.

Det er også sket for skuespilleren Christopher Læssø, der blev færdiguddannet fra Statens Teaterskole i 2013.

10 år inden havde han haft sin skuespillerdebut i 'Bagland', men selv om Læssø har medvirket i en række film, fortrinsvis i biroller, er tjanserne aldrig kommet væltende hverken før eller efter endt uddannelse.

Det er et samtaleemne i Radio4's faste program 'Det sidste måltid', hvor skuespilleren er gæst i den seneste udgave

Her taler Christopher Læssø og værtinden Lærke Kløvedal om de manglende roller, der til sidst fik spradebassen til at skifte spor og blive tv-vært i stedet.

Svært for brunhudede

Kløvedal tager udgangspunkt i en artikel fra Information i 2020 med den lange titel 'Som 11-12-årig gik det op for mig, at det måske var spild af tid at gå til børneteater, for der ville aldrig være roller til sådan én som mig', hvor Christopher Læssø blandt flere andre brune skuespillere medvirker.

Hovedessensen er, at det kan være svært for skuespillere med brun hud at lande roller i samme grad som hvide ditto.

- Som moderne skuespiller, gøgler af guds nåde, er man også nogle gange nødt til at være sin egen spindoktor. Og på det tidspunkt, hvor den artikel blev skrevet, da havde jeg lidt luret, at jeg var nødt til at adressere det problem, for det havde jeg egentlig aldrig talt om.

- Og det ER et problem i vores branche. For det er fuldstændig legitimt at være hamrende 'farve-forurettet' – modsat at være farveblind – i vores branche. Og sådan er det. Så på den måde passer det. Men det var også i en tid, hvor jeg havde brug for at stille kikkerten hen på dét, fortæller Christopher Læssø i radioprogrammet.

Pengene skal jo tjenes på en eller anden måde, så Chrstopher Læssø var i 2019 med i 'Vild med dans', hvor han dansede sammen med Karina Frimodt. Foto: Ernst van Norde/POLFOTO

Var en drivert

Han køber dog ikke præmissen om, at hans hudfarve skulle have kostet ham en masse skuespillerarbejde. Det skyldes snarere et prædikat, der stammer tilbage fra tiden på skuespillerskolen, mener han.

- Jeg fik ikke nogle roller, fordi det nok var sivet ud fra teaterskolen, at jeg var lidt en svær størrelse. Jeg havde ikke fået det optimale ud af min uddannelse i hvert fald. Jeg tror, jeg fik et prædikat på skolen af, at jeg var lidt en drivert. Det var jo rigtigt. Men hvis jeg havde haft noget at lave, da jeg kom ud fra skolen, så tror jeg aldrig, jeg var blevet tv-vært, lyder det.

Men det blev han. Mest iøjnefaldende var han som vært - sammen med Felix Smith - i underholdningsprogrammet 'Danmark har talent' i 2016 og 2017, men han stod også i front for det siden kuldsejlede sangprogram 'All Together Now', der blev sendt på Discoverys Kanal 5.

Stod det til Læssø selv, beværtede han dog hellere storstilede, enkeltstående shows.

- Jeg har altid gerne villet være vært til f.eks. Eurovision – de dér store shows. Jeg gad også godt være vært for sådan nogle awardshows – Reumert f.eks. Det kunne være skidesjovt. Nu er det sagt i radioen, griner Christopher Læssø i 'Det sidste måltid'.

