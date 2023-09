Kendt dansk skuespiller død

Den danske skuespiller Bent Warburg, der har været med i en lang række film og serier fra slut-60'erne og langt ind i 00'erne, er død.

Han blev 83 år.

Det bekræfter hans søn, Kristian Valentin, 37, over for Ekstra Bladet.

- Jeg kan godt bekræfte, at han er død efter et længere sygdomsforløb. Han var på hospice den sidste måned, siger sønnen.

Han melder samtidig, at det lange sygdomsforløb har gjort, at alle tæt på skuespilleren og sangeren har været informeret om forløbet, og har haft mulighed for at besøge Bent Warberg i den sidste tid.

- Jeg selv har været der dagligt, siger Kristian Valentin.

Sørgelig nyhed

I et opslag på Bent Warburgs Facebook-profil beretter familien også om dødsfaldet til offentligheden.

Annonce:

'Det er sørgeligt her at måtte dele nyheden om, at Bent Warburg er sovet ind i fredags d. 8/9, på Sankt Lukas Stiftelsens Hospice efter længere tids sygdom. Bent har været tæt omgivet af de nærmeste, og været i kærlige hænder gennem hele forløbet. Det er Bents ønske, at der ikke afholdes en kirkelig begivenhed. De nærmeste pårørende vil mødes til en stille og privat afskedsceremon', står der blandt andet.

Bent Warburg har medvirket i en lang række film og serier - faktisk ifølge sønnen omkring 140 produktioner.

Heriblandt er 'Olsen-bandens store kup', 'Hannibal og Jerry' og 'Motello'.

Desuden spillede han med i serier som 'Gøngehøvdingen', 'En by i provinsen', 'Kald mig Liva' og 'Bryggeren'.

Artiklen fortsætter under opslaget ...

Elskede musikken

Sammen med bl.a. sin daværende hustru Anne Bie Warburg havde han også flere roller i 1970'ernes bølge af erotiske lystspil - de såkaldte sengekantsfilm.

Heriblandt var filmen 'I tyrens tegn', der også er kendt for at have Suzanne Bjerrehuus på rollelisten, hvor hun medvirker i en erotisk scene.

Men ifølge sønnen var det faktisk som sanger og musiker, at faderen befandt sig bedst.

- Han har været dansktopsanger og udgivet flere LP'er - han var jazzmusiker-solist og spillede kontrabas. Han optrådte på krydstogtskibe og bl.a. også med Ib Glindemanns orkester og sammen med Niels Jørn Steen, lyder det fra Kristian Valentin.